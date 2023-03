Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er gilt als eine Art Urbayer der Literaturgeschichte, der zugleich aber auch kein Blatt vor den Mund nahm, wenn er sich über bayerische Politik lustig machte. Als linksliberaler Satiriker nahm er den Preußen-Größenwahn Kaiser Wilhelms II. aufs Korn – und jubelte über den Kriegsbeginn 1914. Gegen Ende seines Lebens wurde er zum widerlichen Antisemiten. Heute vor 100 Jahren starb Ludwig Thoma mit 54 Jahren in Tegernsee.

Seine „Lausbubengeschichten“ aus dem Jahr 1905, die in den 1960er Jahren mit Hansi Kraus in der Hauptrolle sehr erfolgreich verfilmt wurden, haben den 1867 in Oberammergau als