„Ein guter Fußballspieler!“ Das antwortete der italienische Christ, Marxist und Gesellschaftskritiker Pier Paolo Pasolini auf die Frage, was er gerne geworden wäre, wenn es nicht das gegeben hätte, was ihn berühmt gemacht hat: Kino und Literatur. Vor 100 Jahren, am 5. März 1922, wurde der große Wilde des italienischen Films in Bologna geboren. Sein Tod 1975 war tragisch.

Schon als Schüler ist Schreiben seine Leidenschaft. Geschichten schreibt er, auch Essays. Als es ihn noch im Krieg 1944 ins norditalienische Casarsa della Delizia verschlägt,