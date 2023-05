Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Ein Held unserer Kindheit: Captain James T. Kirk. Während Perry Rhodan nur in unserer Fantasie durch das Weltall irrlichterte, waren seine Abenteuer ganz konkret. Als Kapitän der Enterprise, die in der US-Serie „Star Trek“ in den USA von 1966 bis 1969 durch die Wohnzimmer schwebte. Für den heute vor 90 Jahren geborenen kanadischen Schauspieler William Shatner die Rolle seines Lebens. Vielleicht sogar mehr Leben als Rolle.

Es ist irgendwie eines der größten Rätsel der Fernsehgeschichte, dass eine ursprünglich in den USA zwischen 1966 und 1969 nur drei Jahre ausgestrahlte Fernsehserie, aus der