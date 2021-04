„Ich vergleiche nie ein Kind mit einem anderen: Ich vergleiche es nur mit ihm selbst…“ Das war für Johann Heinrich Pestalozzi oberstes Gebot aller Erziehung: die „Einmaligkeit und Einzigartigkeit jedes einzelnen Menschen“. Am 12. Januar vor 275 Jahren kam der Pädagoge in Zürich zur Welt.

Gerade fünf Jahre alt ist Johann Heinrich Pestalozzi, als sein Vater, ein Chirurg, stirbt. Der junge Pestalozzi wird fortan von zwei Frauen aufgezogen, seiner Mutter Susanne und der vertrauten Magd Babeli, aber doch in einer „Ein-Eltern-Familie“. Vielleicht rührt daher seine Sehnsucht nach familiärem Zusammensein im größeren Kreis.

Der Herkunft nach gehören die Eltern zur gehobenen städtischen Gesellschaft Zürichs. Doch nach dem frühen Tod des Vaters leben die Hinterbliebenen mit knappem Budget. Man zieht nach Höngg um, in eine bescheidenere Behausung. Auch der „Schulschlendrian“ belastet den Jungen. Er will die Dinge von sich aus erleben. Mit dem bloßen Auswendiglernen, dem Nachplappern und den Strafen im Fall des Versagens kann er nichts anfangen. Auf die Lateinschule folgt mit 17 das Studium am Collegium Carolinum in Zürich. Pestalozzi strebt zur Theologie, dem Vorbild des Großvaters nach, in dessen altem Pfarrhaus er als Kind die ersten „Entdeckungsreisen“ gemacht hat.

Vorbild Rousseau

In Studentenzirkeln diskutiert man damals heftig über ein Buch des Genfer Uhrmachersohns Jean-Jacques Rousseau, das im Auftrag des Parlaments in Paris vom Henker zerrissen und verbrannt wird. „Émile“ – so der Titel – übt schon bald eine außerordentliche Wirkung auf die junge Schweizer Intelligenz aus. Rousseaus „Émile“ und der „Contrat social“ werden vom konservativen Schweizer Bürgertum sogleich als „vermessen“ und als „Ärgernis“ angesehen. Man ahnt den Geist der Revolte, den „angeblichen allgemeinen Sittenverfall“.

Pestalozzi indes, der das philologische und philosophische Examen ablegte und auf die Theologie verzichtete, war seit 1764 Mitglied der „Helvetischen Gesellschaft“ – von der Aufklärung beeinflusste Patrioten. Er veröffentlicht zwei literarische Frühwerke, „Agis“ und „Wünsche“, in denen er das Lied der Armut und Enthaltsamkeit singt und die Unverletzlichkeit des einzelnen Individuums beschwört. In Zürichs Umgebung hat er die ärmlichen Schulen und ihre simplen Unterrichtsmethoden kennengelernt. Auch das Leben der Dorfbewohner interessiert ihn. In Zürich gerät er unterdessen in Misskredit wegen seines Engagements in der „Helvetischen Gesellschaft“, die immer wieder Missstände in Staat und Kirche aufzudecken sucht. Die Behörden schüchtern die „Patrioten“ ein, lassen ihre Schriften verbrennen, die Betroffenen wehren sich durch Spott: „Dälliker und Pestaluz spatzierten mit einer Pfeife auf der Meisen-Zinne, als man die Schriften verbrannte“, wird berichtet.

Verbotene Liebe

Ein Freund macht Pestalozzi mit der Kaufmannstochter Anna Schulthess bekannt. Doch ihre Eltern sind gegen die Heirat. Der Bräutigam ist 21, ohne Beruf, ohne Vermögen. Beide flüchten sich in Heimlichkeit, um dem elterlichen Zorn zu entgehen. Pestalozzi will nun Landwirt werden, um den Ideen Rousseaus von der Einfachheit und Natürlichkeit des Lebens zu genügen. Nach der Vermählung wohnen die jungen Eheleute in Müllingen an der Reuß. Das Verhältnis zu den Eltern Schulthess bessert sich jetzt. Doch den Pestalozzis droht der Bankrott.

In diese Zeit fällt die Geburt des Sohnes Hans Jakob, den die Eltern nach Rousseau benannt haben. Pestalozzi will nun durch Nebeneinkünfte aus der Baumwollindustrie sein wirtschaftliches Fundament sichern. Dafür braucht er Arbeitskräfte, und welche Arbeitskraft ist billiger als die von Kindern, ein für die Zeit durchaus übliches Verfahren? Pestalozzi wendet dies jedoch zum Guten. Er nimmt notleidende Kinder in sein Haus auf, den Neuhof bei Birr: Pestalozzi – der Bauer als Armenerzieher.

„Empfindsame Entwicklung“

Er will die Kinder im Lesen, Rechnen und Schreiben unterrichten, sie in den Grundlagen der Landwirtschaft ausbilden und alles tun, „was mir zur heiteren, empfindsamen Entwicklung und Bildung ihrer Herzen möglich sein wird“, beschließt er. Aber das Geld reicht nicht, den Niedergang seiner „Anstalt“ kann er nicht aufhalten. Ende 1779 muss er sie schließen.

Nach Erfolgen als Schriftsteller gründet er 1800 sein Erziehungsinstitut in Burgdorf, wo er eigene Unterrichts- und Erziehungsmethoden weitergibt. Anschließend führt er dieses Institut von 1805 bis 1825 in Yverdon weiter, was ihm Erfolg, Ansehen und eine Reihe glücklicher Jahre bringt. In seinen Schriften zur „Elemantarbildung“ plädiert er für eine Erziehung, die die Anlagen des Kopfs (intellektuelle Kräfte), des Herzens (sittlich-religiöse Kräfte) und der Hand (handwerkliche Kräfte) in Harmonie entfalte. Der Ort im Kanton Waadt wird später zum Wallfahrtsort einer in ganz Europa um sich greifenden Reformbewegung.

„Das wahre Heilmittel“

Pestalozzi selbst sagt jedoch über sich selbst: „Der geringste meiner Zöglinge weiß mehr als ich; ich bin nur der Wecker der Anstalt, und andere müssen eigentlich hervorbringen, was ich denke.“ Auch das Yverdon-Abenteuer endet jedoch kläglich. Das Institut wird wegen interner Machtkämpfe geschlossen.

Der nunmehr 70-jährige Pestalozzi kehrt auf den Neuhof bei Birr zurück. Er ist längst berühmt, freilich nicht überall gelitten und anerkannt. Fichte sieht in seinem Erziehungssystem „das wahre Heilmittel für die kranke Menschheit“. Aber viele, die ihm einst als Schüler gefolgt waren, schmähen ihn später. Er wusste, dass er und seine Ideale dem konservativen Geist seiner Zeit höchst unangenehm waren. In seiner Abhandlung „Über Gesetzgebung und Kindermord“ geißelt er die Doppelmoral der Zeit. Ebenso in seinem Volksroman „Lienhard und Gertrud“ über ein von Korruption gebeuteltes Dorf, der seinen Ruhm, seine europäische Wirkung begründet hat.