Wenn von den Brüdern Grimm die Rede ist, denken die meisten an Jacob und Wilhelm. Die jüngeren Geschwister wurden weitgehend vergessen. Ganz besonders Ferdinand, der mit einem Coming-Out am Weihnachtstag einen Familienskandal heraufbeschwor.

Ob Hans im Glück oder Dornröschen – bei deutschen Märchen denkt jeder an die Brüder Grimm. Dabei waren Jacob und Wilhelm nicht die einzigen in der Familie, die Märchen sammelten. In ihrem nun erschienenen Buch „Der fremde Ferdinand“ lassen die Literaturwissenschaftler Heiner Boehncke und Hans Sarkowicz einem weitgehend unbekannten Bruder Grimm späte Gerechtigkeit widerfahren. Denn einen großen Teil der biografischen Erkundung nehmen die von Ferdinand Grimm gesammelten Sagen und Märchen ein.

Neues Buch sorgt für späte Gerechtigkeit

Als germanistischer Detektiv war Boehncke bereits in der Vergangenheit mit einem Buch über Goethes Großvater aktiv. „Wir sind da irgendwie reingeschliddert in die Suche nach den Vergessenen“, sagt er. Im Laufe seines Germanistenlebens habe er schon viel über die Brüder Grimm geschrieben, nun wollte er zusammen mit seinem Co-Autor die übrige Familie unter die Lupe nehmen.

„Ferdinand war der Interessanteste“

Am ehesten bekannt war bislang Ludwig Emil Grimm, der malende Grimm-Bruder. Ferdinand, Carl und Charlotte, das jüngste Kind und einzige Mädchen der Familie, waren in der Forschung dagegen bisher kaum beachtet worden. Boehncke, der selbst in der Nähe von Ferdinands Geburtsort Hanau lebt, und Sarkowicz wollten das ändern. „Der Ferdinand war der bei weitem Interessanteste“, sagt Boehncke. „Wir haben herausgefunden, dass er drei Bände mit Sagen und Märchen herausgegeben hat.“ Da sei es natürlich eine tragische Geschichte, dass er stets im Schatten seiner großen Brüder gestanden habe.

„Dieser Faulpelz, dieser Fensterpfeifer!“

Von geschwisterlicher Liebe ist in den zahlreichen Briefen der älteren Grimm-Brüder nicht allzu viel zu lesen über Ferdinand, der Ambitionen als Schauspieler hatte und sich für Vögel begeisterte. „Dieser Faulpelz, dieser Fensterpfeifer“, schrieben sie darin, berichtet Boehncke. Dabei war Ferdinand durchaus aktiv als Schriftsteller, schrieb aber „leider sehr häufig unter Pseudonym, um seinen Brüdern zu entgehen.“

Briefe offenbaren Familiengeheimnis

Doch auch wenn Ferdinand schon vorher von seinen Brüdern häufig getadelt wurde, ist in der spärlichen Literatur über die Grimm-Familie von einer Familienkrise am Weihnachtsfest 1810 die Rede. Boehncke und Sarkowicz wurden neugierig und gingen in der Handschriftensammlung der Berliner Staatsbibliothek auf Spurensuche – die Grimms waren ja eine schreibfreudige Familie gewesen. „Dann haben wir alle Briefe, die in dieser Causa geschrieben wurden, mal zusammengelegt, haben schöne Stellen gefunden, haben auch noch andere Briefe gefunden“, erzählt Boehncke. Am Ende gab es eigentlich nur eine Erklärung: „Ferdinand war schwul.“

Coming-Out auf der großen Weihnachtsbühne

Andeutungen über den „sonderbaren“ Bruder, der „anders lebte“, über den es einen „Verdacht“ gab, hatte es wohl schon in der Vergangenheit gegeben. Doch an jenem Weihnachtstag muss sich Ferdinand, so die Schlussfolgerung der Autoren, zum Coming-Out entschlossen haben. Und dabei hatte der Grimm-Bruder mit den schauspielerischen Ambitionen zugleich eine größtmögliche Bühne, um sich zu erklären: „Man hat ja zu Weihnachten bei den Grimms die Vorstellung von Biedermeiermöbeln, Weihnachtsbaum, gemeinsamem Singen von Liedern aus dem Evangelischen Gesangbuch“, sagt Boehncke. „Doch weit gefehlt: Es war ein rauschendes Fest, die Türen zur Straße waren offen, es gab einen Stehgeiger.“ Was immer Ferdinand zu sagen hatte, es blieb kein diskret gehütetes Familiengeheimnis, sondern hatte öffentliche Wirkung.

Ferdinand war der wahre Märchensammler

Angesichts seiner Qualität als Autor und Sammler von Märchen und Sagen stehe Ferdinand Grimm jedenfalls zu Unrecht ganz im Schatten der berühmten Brüder, meint Boehncke. Zumal der ewig finanziell klamme Ferdinand viel zu Fuß gereist war und sich dabei stets Märchen oder Sagen erzählen ließ. „Er hat den Leuten aufs Maul geschaut“, lobt Boehncke. Dass Jacob und Wilhelm dagegen vor Ort in den Dörfern oder Städten altes Volksgut recherchierten, sei ein Mythos. „Die sind keinen Schritt gelaufen, die haben wie die Spinne im Netz in ihrer Wohnung gesessen.“

Große Einsamkeit spiegelt sich in seinen Texten

Ferdinand sei „ein ganz wunderbarer Schreiber“ gewesen, schwärmt Boehncke. Und in manchem Märchen habe er sich selbst eingebracht, etwa seine große Einsamkeit. So lasse er etwa in einer Geschichte die Tochter einer Hexe sagen, sie habe „nur ihre Bücher und ihre Vögel“, nennt der literarische Detektiv ein Beispiel. „Die einfachen Leute hatten damals keine Bücher – und Hexen erst recht nicht. Das ist hundert Prozent Ferdinand.“

Als Ferdinand Grimm 1845 in Wolfenbüttel starb, besuchte ihn Jacob noch am Sterbebett. Wilhelm Grimm hingegen hatte den Kontakt abgebrochen. Mit ihrem Buch, so beteuern die beiden Autoren in ihrem Vorwort, wollen sie nicht die Verdienste von Jacob und Wilhelm Grimm schmälern. „Wir erlauben uns aber, ihrem Bruder Ferdinand die Gerechtigkeit nachzutragen, die sie ihm verweigert haben.“