Eine Biografie über Adolf Hitlers Vater Alois, die im Untertitel verspricht, die Frage zu beantworten: „Wie der Sohn zum Diktator wurde“. Dieses Versprechen vermag das Buch des österreichischen Wirtschaftshistorikers Roman Sandgruber zwar nicht einzulösen. Aber ihm gelingt ein sehr detailliertes Bild der familiären Umstände, in die der spätere Massenmörder hineingeboren wurde.

Was ist das für eine Familie, die das Böse schlechthin hervorbringt? Aus der ein Monster hervorgeht? Muss man dem Vater, der Mutter ansehen, was der Sohn an Verbrechen