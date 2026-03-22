Weil er „in Nachfolge der mittelalterlichen Gaukler die Macht geißelt“, verlieh ihm die Schwedische Akademie 1997 den Literaturnobelpreis.

Da war Dario Fo 71 und hatte rund 40 Gerichtsprozesse hinter sich, mehrmals wurde er noch in Kostüm und Maske von der Bühne weg verhaftet: Die Mächtigen fürchteten ihn und sein gesellschaftskritisches, politisches Theater. Das italienische Staatsfernsehen RAI sperrte ihn 16 Jahre aus. In seiner Nobelpreis-Dankesrede in Stockholm sagte Fo, er sei nicht zum Theater gegangen, um den Hamlet zu spielen, sondern um ein Clown zu sein, ein Hanswurst.

Vor 100 Jahren, am 24. März 1926, wurde der italienische Schauspieler und Theaterautor geboren, er starb 2016. In Deutschland zählen „Offene Zweierbeziehung“ über eine scheiternde Partnerschaft und „Bezahlt wird nicht!“ zu seinen bekanntesten Stücken. Thema der Polit-Farce „Bezahlt wird nicht!“ aus dem Jahr 1974 ist ziviler Ungehorsam angesichts eines brutalen Kapitalismus: Frauen rauben einen Supermarkt aus, weil alles so teuer ist.

Der Klassenkämpfer

Regisseur Leonardo Raab hat das Stück 2025 am Staatstheater Mainz inszeniert. Ist der klassenkämpferische Ansatz noch aktuell? „Sicherlich zündet der Stoff heute nicht mehr so unmittelbar wie in den 1970er-Jahren“, sagt Raab dem epd. Die politischen Fronten hätten sich ausdifferenziert, viele Themen der Klasse der Arbeiter und Arbeiterinnen würden im Turbokapitalismus individualisiert. „Was den Stoff jedoch zeitlos macht, ist die Frage nach Solidarität und Zusammenhalt: nach einer Gemeinschaft, die zumindest versucht, sich nicht alles gefallen zu lassen“, hebt Raab hervor.

Abkehr von den bürgerlichen Bühnen

Der große Komödiant Fo stammt aus dem lombardischen Sangiano. Seine Familie war im antifaschistischen Widerstand aktiv; seinem Vater half er, Flüchtlinge und Deserteure illegal in die Schweiz zu bringen. Er studierte Kunst und Architektur, arbeitete kurze Zeit als Architekt, bevor er sich ab 1950 ganz dem Theater widmete. Er improvisierte Ein-Personenstücke, schrieb satirische Monologe, die bei Kirche und Staat bald Anstoß erregten.

1954 heiratete er Franca Rame, die aus einer traditionsreichen Schauspielerfamilie stammte und ein Leben lang seine kongeniale Partnerin blieb. Die Bühne der beiden war zunächst das populäre Piccolo Teatro in Mailand. Erfolge stellten sich ein, auch im Ausland.

1968 orientierten sich Fo und Rame radikal neu: Sie verließen die bürgerlichen Bühnen. Sie sahen sich in der Tradition der mittelalterlichen „Giullari“, der Narren und Possenreißer, wollten aber nicht länger die Spaßmacher der Bourgeoisie sein, sondern die des Proletariats. Fo: „Tatsächlich akzeptierte die Bourgeoisie unsere Satire, unsere Ironie, weil sie systemimmanent war. Sie tat der Bourgeoisie gut wie ein Masseur, der einen durchknetet. Uns wurde klar, dass das so nicht bleiben konnte, wollten wir uns selbst treu bleiben.“

Eine neue Theatertruppe

Eine neue Theatertruppe entstand, die „Nuova Scena“, die zunächst eng mit der Sport- und Freizeitorganisation der Italienischen Kommunistischen Partei PCI zusammenarbeitete. Fo und Rame ging es nach eigenen Worten mit ihrer Kunst darum, „das Wachstum eines realen revolutionären Prozesses zu fördern, das die Arbeiterklasse tatsächlich an die Macht bringt“. Bald waren die Stücke der beiden in Italien allgegenwärtig. Vor Tausenden Zuschauern spielten sie nicht nur in Theatern, sondern auch in Fabriken, besetzten Häusern, in Supermärkten, an Bushaltestellen.

Das Ehepaar Fo/Rame schrieb zusammen Komödien, die turbulent und chaotisch, derb und vulgär, temporeich und verrückt sind – und von einer Komik, die sich oft nahe am Grausam-Tragischen bewegt. Zum Beispiel in „Einer für alle, alle für einen! Verzeihung, wer ist hier eigentlich der Boss?“ (1971): Ein Arbeiter, der auf einer Demonstration eine Schusswunde im Gesäß abbekommen hat, versteckt sich in einer Schneiderei, wo seine Verlobte als Schneiderpuppe dienen muss und sich deshalb nicht bewegen darf. Ihre Kolleginnen verarzten den Verletzten, vor dem Chef tarnt er sich als Witwe, um nicht entdeckt zu werden.

„Teatro didattico“ nach Vorbild Brechts

Das Stück handelt von der Geschichte der italienischen Arbeiterbewegung von 1911 bis zur Machtübernahme des Faschismus 1922 und wurde zusammen mit einem Theaterkollektiv entwickelt. Grundlage waren Archive, Gerichtsprotokolle, Zeitschriftenartikel, Memoiren und mündliche Berichte von alten Arbeitern. Fo nannte das in Anlehnung an Brechts Lehrstücke „teatro didattico“.

Als Marxist war Fo alles andere als dogmatisch, sein Verhältnis zur PCI durchaus spannungsreich. Mit über 80 Jahren engagierte er sich in der kurzfristig erfolgreichen Fünf-Sterne-Bewegung. Ob dieser Einsatz für die Partei seines Komiker-Kollegen Beppe Grillo ernst gemeint war, steht dahin. Die Verbindung hielt jedenfalls nicht lange.