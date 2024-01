Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als der Bildhauer Franz Bernhard fast 80-jährig starb, wurden seine rege Arbeit in der Jockgrimer Werkstatt jäh beendet. Seine markanten Cortenstahl-Skulpturen sind in ganz Deutschland präsent. Dass sein künstlerischer Nachlass außerdem in einem eigens dafür gebauten Haus in Karlsruhe gepflegt wird, ist ein ganz besonderes Geschenk zu seinem 90. Geburtstag.

Wer sagt, dass der Prophet im eigenen Land nichts gilt? Der Bildhauer Franz Bernhard, der 1934 im böhmischen Neuhäuser zur Welt kam und 2013 in seiner südpfälzischen Wahlheimat