Janis Joplin lebte stets auf des Messers Schneide, hatte Depressionen, war abhängig von Alkohol und anderen Drogen. Warum sie aber in der Nacht zum 4. Oktober 1970 in einem Motel in Los Angeles an einer Überdosis Heroin starb, bleibt auch für ihren langjährigen Freund, den Schauspieler und Musiker Kris Kristofferson, der ihr in seiner Trauer dieses Gedicht schrieb, ein Rätsel:

„Sie war einfach jemand / sehr weit von daheim / ihr Leben war einsam / sie starb ganz allein / Sie hatte schöne Träume / nie wurden sie wahr / nur Schatten und Trauer / von Anfang