Der Speyerer Musikherbst bringt in seinen Konzerten erlesene und anspruchsvolle Kompositionen. „Die Schöpfung“ im Historischen Museum verspätet sich.

Er ist eine Gründung der Nach-Corona-Zeit: der Speyerer Musikherbst des rührigen Vereins PalatinaKlassik. Dieser bereichert nun schon seit zwölf Jahren in Speyer und weiteren Ort in der Pfalz, in Baden, Südhessen und im Saarland das Musikleben mit ambitionierten Konzerten. Der CDU-Landtagsabgeordnete Michael Wagner, seines Zeichens Vorsitzender des Kulturausschusses im Landtag, steht dem Verein vor und hält die organisatorischen Fäden in der Hand, künstlerischer Leiter ist der vormalige Speyerer Domorganist und Domkapellmeister Leo Kraemer.

Der im Januar 80 Jahre alt gewordene Musiker setzt die Zeichen bei den Konzerten, solistisch an der Orgel sowie als Dirigent der PalatinaKlassik-Ensembles vom Cembalo aus oder am Pult. So musiziert er am Sonntag, 25. August, um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Otto in Speyer-West zusammen mit der international anerkannten und gefragten Sopranistin Susanne Bernhard und dem aus den Reihen der Deutschen Staatsphilharmonie bekannten Trompeter Klaus Wendt ein höchst attraktives Programm mit barocken Hits von Händel und Scarlatti. Bei denen werden sich Sängerin und Trompeter in strahlende Höhen aufschwingen. Es gibt aber auch romantischer Musik wie Biblische Liedern von Dvorak und die Wesendonck-Liedern von Richard Wagner. Auch improvisiert Leo Kraemer über die Themen aus Anton Bruckners neunter Sinfonie, exakt zehn Tage vor dem 200. Geburtstag des Meisters.

„Kunst der Fuge“

Am Sonntag, 1. September, um 16 Uhr spielt Leo Kraemer in St. Otto wie schon vor ziemlich genau einem Jahr wieder Johann Sebastian Bachs „Kunst der Fuge“, das einmalige Spätwerk Bachs mit seiner auf den Punkt gebrachte Kunst der Kontrapunktik, der hoch komplexen Mehrstimmigkeit. 2023 machte Leo Kraemers Vortrag dieses epochalen Zyklus eine ganz große Wirkung.

Zwei Tage zuvor, am Freitag, 30. August, um 19 Uhr gibt es im Historischen Ratssaal der Stadt Speyer ein weiteres Kammerkonzert, bei dem Kraemer das PalatinaKlassik-Barockorchester leitet. Zur Aufführung gelangen unter anderem das dritte Brandenburgische Konzert von Bach sowie Werke von Vivaldi und Mozart.

Forum noch nicht fertig

Seit 20 Jahren gibt es den überdachten Innenhof des Historischen Museums der Pfalz als Forum, als Veranstaltungsraum. Schon bald nach der Eröffnung 2004 hat Leo Kraemer den Raum für Konzerte genutzt. Und als künstlerischer Leiter von PalatinaKlassik ist er dem Forum des Museums als Konzertsaal treu geblieben. In den vergangenen Jahren war das nun allerdings nicht möglich, denn das Glasdach des Forums musste saniert werden. PalatinaKlassik wollte nun zur Wiedereröffnung des Forums am 15. September dort Joseph Haydns Oratorium „Die Schöpfung“ aufführen. Doch die Arbeiten vor Ort sind noch nicht ganz fertig. „Die Schöpfung“ kommt später. Der Termin wird in Kürze bekannt gegeben.

Im Dezember soll es im Forum des Museums dann aber auch wieder eine Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Bach geben.

