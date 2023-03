Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Eifel spielt eine neue Serie des ZDF, die vom rechtsextremen Untergrund in Deutschland erzählt. Im Mittelpunkt steht eine Kölner Polizeischülerin, die Teil eines größeren Plans ist, den der Verfassungsschutz ausheckt. „Westwall“ ist ab heute zunächst in der Mediathek zu sehen.

Ein Junge wird von einer Gruppe Jugendlicher durch den Wald gehetzt. Wenig später schießen die Teenager auf eine Puppe in Polizeiuniform. Sie folgen der charismatischen