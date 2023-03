Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sie waren Kaninchen und Grinsekatz, und sie waren Tom und Jerry – doch am erfolgreichsten waren sie als Simon & Garfunkel: Paul Simon, der am 13. Oktober seinen 80. Geburtstag feierte, und Art Garfunkel, der ihm am heutigen Freitag nacheilt. Mit Gold und Platin wurde ihre Musik ausgezeichnet, und kaum ein Sender wagt es, Songs wie „Sound of Silence” oder „Bridge Over Troubled Water” selbst nach 50 Jahren aus dem Programm zu nehmen.

Die 1960er waren ihre Zeit. Es waren die Jahre, in denen sich die vielen Facetten der heutigen Rockmusik herausbildeten. Die Rolling Stones waren der Schrecken aller Eltern, sie standen für