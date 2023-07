Ganz zum Schluss seiner Abschiedstournee tritt Superstar Elton John in Stockholm auf. Doch markiert das Finale der «Farewell Yellow Brick Road»-Tour wirklich den Abschied vom Rampenlicht?

London/Stockholm (dpa) - Er hat der Musikwelt unzählige Hits geschenkt, wurde zum Vorreiter für offen gelebte Homosexualität und verlieh mit dem Song «Candle In The Wind» der Trauer einer ganzen Nation Ausdruck, als Prinzessin Diana starb.

Sir Elton John zählt zu den Giganten der Rock- und Popgeschichte. Nach mehrmaligem Aufschub schließt der britische Ausnahmekünstler nun seine Abschiedstournee «Farewell Yellow Brick Road» mit letzten Auftritten in Stockholm ab. Am Samstagabend steht er in der schwedischen Hauptstadt ein letztes Mal im Rahmen der Tournee auf der Bühne.

Mit der Konzertreise hatte er mehrere Rekorde gebrochen - sowohl was die Länge betrifft als auch hinsichtlich der Einnahmen. Der BBC zufolge brachte der Ticketverkauf umgerechnet knapp 816 Millionen Euro ein.

Elton John im Ruhestand?

Elton John tourte seit 2018 mit Unterbrechungen mehrmals durch die USA, Europa und Australien. Danach wolle er kürzer treten, um mehr Zeit mit seinem Mann David Furnish und den beiden Söhnen verbringen zu können, hatte er angekündigt. Doch ob der 76-Jährige künftig das Scheinwerferlicht komplett meiden wird? Das darf bezweifelt werden.

Bei seinem Auftritt vor kurzem auf dem legendären Glastonbury-Festival in England vor schätzungsweise 120.000 Menschen versah er den Abschied vorsichtshalber mit einem Konjunktiv. «Das ist ein ganz besonderer und emotionaler Abend für mich, weil es der letzte Auftritt in England sein könnte», sagte er an die Festival-Besucher gewandt. Elton John bedankte sich für «52 Jahre wunderbarer Liebe und Loyalität» und rief den jubelnden Fans zu: «Ich werde euch nie vergessen.»

Die Begeisterung um den Star

Der Mann mit den bunten Brillen und der schillernden Garderobe ist eine Pop-Ikone und einer der erfolgreichsten Solokünstler der Musikgeschichte. Während seiner mehr als ein halbes Jahrhundert überspannenden Karriere veröffentlichte er mehr als 30 Studioalben, diverse Konzertmitschnitte, EPs und Soundtracks.

Seine Mischung aus Rock und Pop mit starken Melodien und gelegentlichen theatralischen Elementen beeinflusste unzählige andere Musiker. 2021 gelang es Elton John mit dem Song «Cold Heart» im sechsten Jahrzehnt in Folge einen Top-Ten-Hit in Großbritannien zu landen - ebenfalls ein Rekord.

Die Zahl seiner Singles lässt sich nicht genau beziffern. Schätzungsweise waren es rund 140. Darunter sind viele unsterbliche Klassiker wie «Rocket Man», «Your Song» oder «Tiny Dancer», Ohrwürmer wie «Crocodile Rock» und das Duett «Don't Go Breaking My Heart» mit Kiki Dee.

In den 80er Jahren war Elton John unter anderem mit «Nikita» oder «I'm Still Standing» in den Charts. Letzterer könnte ohnehin als Motto für den Musikveteran gelten, der damals mit Drogenproblemen zu kämpfen hatte, 1990 aber schließlich einen Entzug machte.

Seine Songs für den Soundtrack des Zeichentrick-Klassikers «Der König der Löwen» gehören zu den bekanntesten und beliebtesten in der langen Tradition der Walt-Disney-Filme und sind inzwischen Bestandteil eines erfolgreichen Broadway-Musicals, das auch in Hamburg aufgeführt wird.

Der Song «Can You Feel the Love Tonight» aus dem Film brachte Elton John sogar einen Oscar ein - eine von unzähligen Auszeichnungen, die er erhalten hat, darunter ein weiterer Oscar, Grammys, Brit Awards, Golden Globes und der prestigeträchtige Ivor Novello Award.

Elton Johns Einfluss auf die Popkultur reicht weit über die Musik hinaus. Mit seinem extravaganten Auftreten und seinem Sinn für auffällige Mode, insbesondere die markanten Brillen, war er stilprägend. Bei seinen Konzerten kopieren Fans häufig seinen Look. Zudem gilt er als einer der ersten großen Künstler, die offen mit ihrer Homosexualität umgingen - ein Meilenstein für die Sichtbarkeit von LGBTQ+.

Auftritte liegen ihm im Blut

Die beiden finalen Konzerte in der Tele2 Arena in Stockholm mussten wie so viele Auftritte im Rahmen der Abschiedstournee immer wieder aufgeschoben werden: Erst waren sie im September 2020 angesetzt worden, dann auf den Folgeseptember und weiter in den Oktober 2021 verlegt worden, ehe sich die Fans in Schweden noch einmal fast zwei weitere Jahre lang gedulden mussten.

Nun also findet der letzte Auftritt der Abschiedstour - nach mehr als 300 Konzerten - am Samstagabend in dem Fußballstadion im Süden Stockholms statt. Es dürfte emotional werden.

Doch ob es ein Abschied für immer wird, scheint alles andere als sicher. Sein Mann und Manager David Furnish hatte im vergangenen Jahr Zweifel daran gesät. Elton John freue sich wirklich darauf, Zeit mit der Familie zu verbringen, sagte er dem Magazin «Billboard». Das habe die höchste Priorität in seinem Leben. Ob er trotzdem wieder auftreten werde? «Er hat es im Blut», sagte Furnish.