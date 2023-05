Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In den 80er und 90er Jahren führte kein Weg an ihm vorbei: Sting war einer der Superstars der Rock- und Pop-Szene. Seit der Jahrtausend-Wende ist es etwas ruhiger geworden um Gordon Mathew Sumner geworden. Am 2. Oktober wird er 70 Jahre alt, hat wieder neue Songs am Start – und ist sogar als Schauspieler im TV zu sehen.

„Ist das der von U2?“ Die Zeile darf Selena Gomez in der derzeit beim Streaming-Dienst Disney-plus zu sehenden Serie „Only Murders in the Building“ sagen. Nein, ist er nicht. Es ist