Mit dem 26-jährigen kanadischen Pianisten Bruce Liu präsentierte das jüngste Mannheimer Pro-Arte-Konzert einen außergewöhnlichen jungen Musiker, der von sich selbst sagt: „Chopin und ich gehören zusammen.“ Wie sehr das zutrifft, war auch im Rosengarten zu hören, wo Liu vom Münchener Kammerorchester begleitet wurde.

Natürlich hatte der Sieger des Warschauer Chopin-Wettbewerbs im Jahre 2021 auch eine Komposition des Großmeisters der Klaviermusik mitgebracht. Allerdings keines der beiden Klavierkonzerte, sondern stattdessen die Introduktion und Variationen über Mozarts „La ci darem la mano“ aus dessen Oper „Don Giovanni“. Die Einleitung umkreist eine ganze Weile die Tonfolge der Melodie aus dem Duett zwischen Don Giovanni und Zerlina, ehe diese endlich deutlich herauszuhören ist. So deutlich, dass die Dame eine Reihe hinter dem eigenen Platz von ihrem Mann daran gehindert werden musste, laut mitzusummen. Ganz schlicht erklingt die Tonfolge zunächst im Klavier, doch was dann folgt, ist mit Feuerwerk nur sehr unzureichend beschrieben. Irrsinnig schnelle und schwere Läufe umkreisen die einfache Melodie immer und immer wieder, Bruce Liu jagt sie gleichsam vor sich her, ohne sie einholen zu können. Und man verstand dann auch, warum dieser junge Mann ein so außergewöhnlicher Chopin-Interpret ist: Sein Anschlag ist schlichtweg sensationell perlend und leichtfüßig, da wirkt nichts angestrengt oder gehetzt. Jede noch so knifflige Passage geht ihm sprichwörtlich leicht von der Hand. So muss man die Musik Chopins interpretieren!

Aber funktioniert das auch bei Beethoven. Ja – aber. Und jetzt kommt das begleitende Münchener Kammerorchester unter der Leitung seines Konzertmeisters Daniel Giglberger ins Spiel. Das hatte das Konzert mit einer ordentlichen Portion Mozart zum Wohlfühlen begonnen: mit der B-Dur-Sinfonie, KV 319. Der Orchesterklang ist sehr ausgewogen, elegant, wirkt federnd leicht. Die Musikerinnen und Musiker spielen im Stehen – man könnte fast den Eindruck haben, man wohne einer Serenade in einem Adelshaus zu Mozarts Lebzeiten bei. Doch wo zu viel Eleganz ist, geht nicht selten die Spannung verloren. Dass sie es auch ganz anders können, beweisen sie dann im Finalsatz der Sinfonie. Das Tempo ist nun endlich so, wie man sich gewünscht hätte, dass die Vorgabe „Allegro assai“ auch schon im ersten Satz umgesetzt worden wäre. Mozarts Musik bekommt so einen Tiefgang, der weit über die reine Fülle des Wohllauts hinausgeht.

Schon die Orchestereinleitung zu Beethovens zweitem Klavierkonzert in B-Dur (opus 19) macht deutlich, wo das Kammerorchester dieses Werk verortet: ganz in der Nähe Mozarts nämlich. Und es mag ja durchaus auch seine Berechtigung haben, denn dieses Konzert ist im besten Sinne des Wortes das Leichtgewicht unter den Beethoven-Konzerten. Die Zählung ist eigentlich irreführend, denn die Anfänge des Konzerts liegen noch in Beethovens Bonner Zeit und damit zeitlich vor der Entstehung des als Nummer eins gezählten C-Dur-Konzerts (opus 15). Vieles erinnert hier tatsächlich an Mozart, der Titan Beethoven, zu dem er dann später werden sollte, ist jedenfalls noch ganz weit weg.

Bruce Liu geht denn auch diesen Schritt zurück zu Mozart, wenn er sich Beethoven nähert. Dabei kann er sich auf seine fantastische Technik ebenso verlassen wie auf den oben beschriebenen perlenden Anschlag. Gerade den langsamen zweiten Satz gestaltet er dabei zusammen mit dem Orchester äußerst intensiv und zutiefst berührend. Und plötzlich kommt einem der Gedanke: Wenn man Beethoven wie Mozart spielt, dann klingt das wie Chopin.