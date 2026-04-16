Der künstlerische Direktor des Pfalztheaters, Daniel Böhm, scheut mit seinem ersten Spielplan das Risiko.

Man könnte die Musiktheatersparte als Sinnbild für den gesamten neuen Spielplan des Pfalztheaters sehen. Es ist die erste Spielzeit, welche Daniel Böhm als künstlerischer Direktor zu verantworten hat, die erste, an der seine Handschrift abzulesen ist.

Sagen wir es mal so: Risikofreudig sieht bestimmt anders aus. Böhm geht auf Sicherheit, auch, indem er sowohl ein Musical („Kiss me Kate“) als auch eine Operette („Der Graf von Luxemburg“) eingebaut hat, was aber keineswegs ein Novum ist am Pfalztheater. Zugleich sind die beiden großen Opernproduktionen, mit denen sich auch Generalmusikdirektor Daniele Squeo vom Kaiserslauterer Publikum verabschieden wird, alles andere als Repertoire-Entdeckungen, auch wenn „Der Rosenkavalier“ von Richard Strauss und Giuseppe Verdis „Aida“ lange nicht mehr am Pfalztheater zu erleben waren. Mit der Auswahl der Werke kann das Pfalztheater also nicht wirklich überraschen. Bleibt abzuwarten, ob dies mit der szenischen Umsetzung gelingt.