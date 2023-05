Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn Martin Scorsese bewusst auf einen Thriller verzichtet, obwohl Morde am laufenden Band passieren, dann geht es ihm in „Killers of Flower Moon“ um mehr: in diesem Fall um eine sehr unrühmliche Seite von Amerika.

Als Amerika den Indianern vom Osage Stamm einen Teil von Oklahoma überließen, den sie als wertlos einstuften, hatten sie einen Fehler gemacht, denn in den 1920er Jahren fand dort Öl. Die