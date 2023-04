Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nicht erst seit dem Oscar 2020 als bester Hauptdarsteller in „Joker“ gilt Joaquin Phoenix als eine der charismatischsten Persönlichkeiten Hollywoods. Jetzt wird er in „Come on, Come on“ erneut seinem Ruf als Schauspieler der Extraklasse gerecht.

Joaquin Phoenix ist bereits 2001 als bester Nebendarsteller in „Gladiator“ für einen Oscar nominiert worden, dann 2006 als bester Hauptdarsteller für „Walk the Line“