Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Anselm Kiefer ist einer der wichtigen Künstler der Welt. Sein Ruf in Deutschland aber so lala. Seine Werke sind riesig und gelten als schwer verkopft. Dabei sind sie so sinnlich auch. Jetzt zeigt die Mannheimer Kunsthalle Werke des Wahlfranzosen aus über 30 Jahren. Ein triumphales Ereignis, vorerst allerdings nur im Netz zu sehen. Warum man es bald live erleben sollte.

Monumentale neun Meter hoch, 3000 Kilo schwer. Ein Klotz, dabei filigran. Material: hauptsächlich Blei. Dazu beschriftete Klumpen Erde. Anselm Kiefers Tafelbildskulptur ist im Atrium der Mannheimer Kunsthalle