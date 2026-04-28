Kultur «Der mit dem Wolf tanzt»: Ex-Schauspieler zu Haft verurteilt

Prozess gegen Schauspieler Nathan Chasing Horse
Das Gericht hat eine lange Haftstrafe gegen Nathan Chasing Horse verhängt. (Archivfoto)

Als Teenager spielte Nathan Chasing Horse in dem Western «Der mit dem Wolf tanzt» eine Figur namens «Lächelt viel». In einem Missbrauchs-Prozess ist er nun zu langer Haft verurteilt worden.

Las Vegas (dpa) - Der frühere US-Schauspieler Nathan Chasing Horse («Der mit dem Wolf tanzt») ist in einem Missbrauchs-Prozess zu jahrzehntelanger Haft verurteilt worden. Eine Richterin in Las Vegas im Bundesstaat Nevada habe für Chasing Horse eine Strafe von 37 Jahren bis lebenslänglich festgesetzt, berichteten der US-Sender NBC und die Zeitung «Las Vegas Review Journal».

Chasing Horse war im Januar 2023 in seinem Haus in der Nähe von Las Vegas festgenommen worden. Den Ermittlungen zufolge soll er über längere Zeit eine Sekte mit Mitgliedern indigener Stämme in den USA und in Kanada angeführt und sich als «Medizinmann» ausgegeben haben. Mehrere junge Frauen, darunter eine damals 14-Jährige, hatten in dem Prozess Vorwürfe vorgebracht.

Von Jury schuldig befunden

Im Januar war Chasing Horse von Geschworenen in den meisten der 21 Anklagepunkte, darunter sexueller Missbrauch Minderjähriger, für schuldig befunden worden. Er hatte die Vorwürfe stets zurückgewiesen.

Als Teenager spielte der indigene Amerikaner in dem preisgekrönten Western «Der mit dem Wolf tanzt» von Kevin Costner eine Figur namens «Lächelt viel». Der Film holte 1991 sieben Oscars.

Ex-Schauspieler Nathan Chasing Horse
Nathan Chasing Horse wurde von einer Jury wegen Missbrauchs für schuldig befunden. (Archivbild)
Mehr zum Thema
NBC Alle Themen
Der Podcast Alles Böse startet wieder mit neuen Kriminalfällen aus der Pfalz.

Kennen Sie schon unseren Crime-Podcast?

Welche Verbrechen werden in der Pfalz begangen? Welche Straftäter sind noch auf der Flucht? Über konkrete Kriminalfälle von heute und aus der Vergangenheit berichten Victoria Fuchs und Uwe Renners im True-Crime-Podcast "Alles Böse".

Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast
Alles zum Thema Kriminalität Zum Podcast

An dieser Stelle finden Sie Umfragen von Opinary.

Um Inhalte von Drittdiensten darzustellen und Ihnen die Interaktion mit diesen zu ermöglichen, benötigen wir Ihre Zustimmung.

Mit Betätigung des Buttons "Fremdinhalte aktivieren" geben Sie Ihre Einwilligung, dass Ihnen Inhalte von Drittanbietern (Soziale Netwerke, Videos und andere Einbindungen) angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an die entsprechenden Anbieter übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

x