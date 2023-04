Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erich Sauer, die UN zeichnete ihn als Künstler des Friedens aus. Er ist ein großer, streitbarer Menschenliebhaber. Schauen von ihm waren schon in Jerusalem, Straßburg oder und Berlin zu sehen. Sein Symposion in Ascholding ist vielbeachtet. Nur in seiner Heimatstadt Frankenthal tut man sich noch schwer mit dem Bildhauer. Heute wird er 90 Jahre alt.

Bevor Erich Sauer die Faszination des Bronzegusses für sich entdeckte, hat er sein Handwerk von der Pike auf gelernt und zunächst als Holzbildhauer gearbeitet. Er war 33 Jahre alt, als er