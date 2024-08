Einmal in Venedig ausstellen. Für den Mannheimer Künstler Dietmar Brixy geht dieser Traum in Erfüllung. In der Lagunenstadt werden sie unter dem Titel „Die Beschreibung der Welt“ als Hommage an Marco Polo gezeigt.

Nicht irgendwo in Venedig wird Dieter Brixy zwischen dem 24. August und dem 21. September seine Werke präsentieren, sondern ganz zentral, am Markusplatz in der Nationalbibliothek. Eines