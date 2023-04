Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Anfang der Corona-Pandemie wurde sein 25 Jahre alter Thriller „Outbreak“ plötzlich zum weltweiten Streaming-Hit. Aktuell rückt auch dank einer Neuverfilmung sein Meisterwerk „Das Boot“ wieder in den Blick. Am Sonntag nun wird der Regisseur Wolfgang Petersen 80 Jahre alt.

„Wenn man mich fragt, was macht dich an einer Geschichte, die du im Kino gesehen hast, so zufrieden, dann werde ich immer sagen: Weil ich etwas über mich erfahren habe. Was große