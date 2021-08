Selbst wenn Drummer bei angesagten Bands spielen, kennt doch kaum jemand ihre Namen. Auch Phil Collins dürften viele Menschen nur als Sänger kennen. Dabei ist der Mann, der am Samstag vor 70 Jahren in Cheswick bei London geboren wurde, als Schlagzeuger in die Musik eingestiegen.

Seine ersten Schritte auf der Bühne macht Phil Collins allerdings als Schauspieler. Seine Mutter, eine Castingagentin in London, besorgt dem Teenager 1964 eine Komparsenrolle im Beatles-Film „A Hard Day’s Night“. Noch im selben Jahr steht er für sieben Monate als Artful Dodger im Musical „Oliver“ im Londoner West End auf der Bühne. Als er jedoch in den Stimmbruch kommt, muss er aus der Produktion aussteigen und geht auf die Schauspielschule.

1970 ist ein richtungsweisendes Jahr für Phil Collins. Mit der Schauspielerei will es nicht so recht vorangehen. Auf eine Zeitschriften-Anzeige hin bewirbt er sich als Drummer bei Genesis, einer damals aufstrebenden britischen Band. Er wird engagiert, und als 1975 deren Sänger Peter Gabriel aussteigt, übernimmt Collins dessen Job, nachdem zuvor 400 Sänger ergebnislos getestet worden sind. Mit Collins als „the singing drummer“, wie er sich selbst scherzhaft nennt, wandeln sich Genesis von einer psychedelisch angehauchten Prog-Rock-Band zum massenkompatiblen Rock-Pop-Act. Und dank des ursprünglich ziemlich vertrackten und anspruchsvollen Prog-Rocks steigt Collins zum Superdrummer auf, wird vom US-Magazin „Rolling Stone“ auf Platz 43 der Top-100 seiner Zunft gewählt. Legendär sind seine Drum-Duelle mit Chester Thompson, der nun bei den Genesis-Tourneen trommelt, da Collins vorne am Mikro steht.

Musikalischer Triumph, private Probleme

Auch privat sticht für Phil Collins das Jahr 1975 heraus. Er heiratet Andrea Bertorelli, die er von der Schauspielschule kennt. 1976 kommt ihr Sohn Simon zur Welt, heute selbst erfolgreicher Musiker. Phil Collins’ ständige Abwesenheit durch die langen Tourneen belastet jedoch das Familienglück. 1978 ist Genesis permanent unterwegs, um das neue Album „And Then There Were Three“ zu promoten – für Collins, Mike Rutherford und Tony Banks ein gigantischer Triumphzug. Doch als der Genesis-Schlagzeuger in sein Haus nach England zurückkehrt, ist seine Frau samt Nachwuchs ausgezogen.

Um der Einsamkeit dieser Tage zu trotzen, schaltet Collins den Cassettenrecorder und seinen Drum-Computer ein und improvisiert ein paar Klavierakkorde in Moll. Dazu singt er allen Schmerz und die Wut aus sich heraus. „Den Text von ,In The Air Tonight’ habe ich aus dem Stegreif gesungen“, erinnert er sich später. „Ich machte den Mund auf und die Worte kamen von ganz allein.“ Andere Songs seines Debüt-Soloalbums „Face Value“ – „I Missed Again“ oder „If Leaving Me Is Easy“ – handeln ebenfalls davon, wie seine Familie zerbricht.

Die Entstehung von „in The Air Tonight“

Die Zeit für ein Solo-Album ist günstig, wollen Genesis doch ohnehin eine Pause einlegen. Musikalischer Neuanfang und private Frustration prägen die Songs. Der kryptische Text von „In The Air Tonight“ gibt allerlei Anlass zu Mutmaßungen. Trägt Collins ein Geheimnis mit sich herum, ist er Zeuge eines Mordes oder hat er seine Frau nur in flagranti erwischt? Während die Welt rätselt und sich Banks und Rutherford über den Erfolg ihres Mitstreiters wundern und später ärgern, arbeitet Collins besessen weiter. 1981 nimmt er sein zweites Solo-Album „Hello, I Must Be Going“ auf. Auch dies handelt von Verbitterung, Verlust und Verletzlichkeit.

Danach ist Collins zunehmend auch als Produzent tätig, für Frida von Abba, Philip Bailey, den ehemaligen Sänger von Earth, Wind & Fire, oder für Eric Clapton. Auch als Schauspieler tritt er wieder in Aktion, erzielt 1988 in „Buster“ einen Achtungserfolg. 1996 ruft er die Phil-Collins-Big-Band ins Leben, mit der er auch mehrere Male beim Montreux Jazz Festival und beim North Sea Jazz Festival in Den Haag eingeladen ist. Dennoch: Als echter Jazz-Drummer wird er nie akzeptiert, zu sehr wird er mit seinen Schmusepop-Songs wie „You Can“t Hurry Love“, „A Groovy Kind Of Love“ oder „Another Day In Paradise“ identifiziert.

Der Körper ist lädiert

„Manch einer würde sagen, dass ich ein traumhaftes Leben gelebt habe. Ich habe die meiste Zeit davon das gemacht, was ich machen wollte, und bin gut für Dinge bezahlt worden, die ich auch umsonst gemacht hätte: Schlagzeug spielen.“ Auf 250 Millionen Dollar wurde 2012 sein Vermögen geschätzt. Collins wäre danach hinter Ringo Starr der zweitreichste Schlagzeuger der Welt.

Doch den Erfolgen stehen drei gescheiterte Ehen und körperliches Gebrechen gegenüber. Nach der Genesis-Reunion 2007 versinkt der Brite in einer Alkoholsucht, die er erst 2013 durch einen Entzug überwinden kann. Und er hat immer stärkere Probleme beim Schlagzeugspielen, 2009 ist eine Halswirbeloperation nötig. Er kann seither jedoch wegen Taubheitsgefühlen an den Händen nicht mehr an den Drums sitzen. 2016 stürzt Collins und muss am Rücken operiert werden. Seitdem ist sein rechter Fuß taub. Collins ist auf einen Gehstock oder gar Rollstuhl angewiesen. Als er 2018 mit der „Still not yet Dead“-Tour auf die Bühne zurückkehrt, singt er sitzend auf einem Hocker, sein Sohn Nicolas spielt Schlagzeug.