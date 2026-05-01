Wir sind noch nicht einmal mitten im Frühling, denn bis zum Sommer sind es noch sieben Wochen. Der ARD-Sonntagskrimi geht jedoch, so früh wie noch nie, in die Sommerpause.

Der Schweizer „Tatort: Könige der Nacht“ (morgen, 20.15 Uhr, Das Erste) ist der letzte dieser Saison.

Auf schutzlose Fahrradfahrer hat man es im „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ in jüngerer Zeit vermehrt abgesehen. Zuletzt, im Magdeburger „Polizeiruf 110: Your Body My Choice“ musste eine Radlerin ihr Leben lassen, deren Bremse manipuliert worden war, und, noch in guter Erinnerung, im Ludwigshafener „Tatort: Sashimi Spezial“ wurde direkt vor dem Kommissariat ein Fahrradkurier überfahren. Noch näher ist der elfte Zürcher „Tatort“ um die Ermittlerinnen Tessa Ott (Carol Schuler) und Isabelle Grandjean (Anna Pieri Zuercher) aber am Berliner Fall „Erika Mustermann“, der im November den Mord an einem Kurier verhandelte, der mit falschen Papieren unterwegs war.

Zufällig Zeugin eines Verbrechens

In Zürich liefert Moya Alemu (die Südafrikanerin Nambitha Ben-Mazwi) Pizzas aus, unter dem Namen einer Freundin und Kollegin, weil sie selbst illegal in der Schweiz ist. Als „Velokurierin“, wie man hier sagt, wird sie zufällig Zeugin eines Verbrechens, und versucht sich den Verbrechern ebenso zu entziehen wie der Kantonspolizei, die sie des Landes verweisen könnte.

Ein Pizza-Kunde ist der erste, aber nicht der letzte Tote in dem spannenden und bewegenden Krimi und Sozialdrama vor dem Hintergrund der Schweizer Asyl- und Migrationspolitik. Besonders Ott hadert damit, dass sie als Staatsdienerin Teil eines Systems ist, das Menschen kriminalisiert, die doch eigentlich Schutz suchen. Nach bewährtem Thriller-Muster verläuft die Story des Saarbrücker Drehbuchautors Mathias Schnelting, die gerade für einen Schweizer „Tatort“ ungewohnt viel Action bietet. Bei dem einen oder anderen Zuschauer könnten die entsprechenden Szenen, die Spannung und Action verbinden, sich sogar bis auf die nachfolgende Nachtruhe auswirken. Verantwortlich für die effektvolle Inszenierung ist der Schweizer Regisseur Claudio Fäh, der in Hollywood Erfolge mit Action-B-Movies wie „No Way Up“ oder „Turbulence“ hat.

Wiederholungen oder Fußball

Ganze 19 Wochen, bis 13. September, dauert anschließend die überlange Sommerpause, in der keine neuen „Tatorte“ und auch kein neuer „Polizeiruf 110“ zu sehen sein werden. Stattdessen Wiederholungen oder Fußball. Der Grund ist vor allem die 23. FIFA-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko, die ihrerseits so groß und so lang aufgezogen wird wie noch nie. Alleine Das Erste plant 30 Live-Übertragungen von Länderspielen, von denen trotz Zeitverschiebung etliche in die Prime-Time fallen. Die ausführliche Vor- und Nachberichterstattung kommt noch dazu. Wenigstens versichert die ARD, die lange Sonntagskrimi-Sommerpause 2026 sei „eine einmalige Ausnahme aus planerischen Gründen“, die „keine generelle Reduzierung“ bedeute.