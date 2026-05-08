Er sollte das englische Pendant zu Bob Dylan werden, doch Donovan hat früh seinen eigenen Weg eingeschlagen. Am Sonntag wird er 80.

Der naivste Romantiker des Rock, tragische Figur, Träumer und Märchenerzähler wurde er genannt. Für die Beatles war er „The Fool on the Hill“. Und Donovan selbst bezeichnete sich 1974 auf seiner LP „Slow Down World“ als „der, der allgemein bekannt ist“. Letztlich er war all das und wohl noch mehr. Der Musiker wurde schon zu seinen Hoch-Zeiten in den 60er und 70er Jahren zum lebenden Anachronismus und zu einer der liebenswertesten Figuren im Rock.

Als Donovan Philip Leitch Mitte der 60er Jahre auf der Bildfläche auftaucht, scheint die Rolle, die man ihm zuschreiben wollte, bereits vergeben: ein junger Mann mit Akustikgitarre, harmonischer Stimme und politischem Unterton – die britische Antwort auf Bob Dylan. Tatsächlich wird er früh als „Dylan-Kopie“ etikettiert, ein Vergleich, der ihm erst Aufmerksamkeit verschafft, aber auch die Wahrnehmung verengt.

Doch diese Zuschreibung hält nicht lange. Schon mit seinem Durchbruch „Catch the Wind“ (1965) zeigt sich ein eigener Tonfall, der weniger rau und prophetisch ist als bei Dylan, dafür lyrischer, verspielter, fast kindlich klar. Donovan kommt aus der britischen Folk-Tradition – und entwickelt sie weiter. Ein frühes Selbstverständnis formuliert er später so: „Ich habe nie versucht, jemand anderes zu sein. Ich bin dem Lied einfach gefolgt, wohin es mich auch geführt hat.“ Diese Haltung – das Vertrauen in die Intuition statt in programmatische Haltung – prägt sein gesamtes Werk.

Der Wendepunkt folgt 1966. Mit „Sunshine Superman“ wird Donovan zu einem Wegbereiter des psychedelischen Pop, zur Blaupause für spätere Entwicklungen zwischen Folk-Rock und Pop-Avantgarde. Während Bands wie The Beatles oder The Rolling Stones ihre Klangpalette erweitern, entwirft Donovan eine Gegenwelt aus schwebenden Melodien, exotischen Instrumenten und surrealen Texten. Songs wie „Mellow Yellow“ oder „Hurdy Gurdy Man“ verbinden Folk, Jazz, Pop und indische Klänge.

Seine Musik ist weniger rebellisch als die vieler Zeitgenossen, dafür visionär: ein Soundtrack zur „Flower-Power“-Utopie, geprägt von Frieden, Spiritualität und bewusstseinserweiternden Erfahrungen. Seine Musik will nicht die Welt erklären, sondern eine andere erahnen lassen. Und darin sollen ihm andere folgen. So schickt er seine Platten an Politiker und Militärs.

Ein oft zitierter Satz aus dieser Phase bringt sein ästhetisches Programm auf den Punkt: „Es gibt einen Garten im Geist, und Musik ist der Weg dorthin.“ In dieser Rolle steht Donovan zwischen den Stühlen. Er ist weniger politisch scharf als Joan Baez, weniger radikal als Jim Morrison und weniger massenwirksam als Paul McCartney. Und doch prägt er das Lebensgefühl einer ganzen Generation.

Donovans Bedeutung zeigt sich oft indirekt. Er war kein Frontmann einer Bewegung, sondern ein Katalysator. Legendär ist seine Verbindung zu den Beatles: Während ihres Indien-Aufenthalts 1968 soll er John Lennon eine Fingerpicking-Technik beigebracht haben, die in Songs wie „Dear Prudence“ nachhallt. Später erinnert sich Donovan: „Wir haben uns gegenseitig viel beigebracht. Das war das Schöne an dieser Zeit.“

Ein aufschlussreicher Teil seines Werks sind Donovans Kinderlieder – gerade das Album „HMS Donovan“ (1971). Hier zeigt sich eine Facette, die zentral für sein künstlerisches Selbstverständnis ist. Die Stücke basieren oft auf traditionellen Reimen und literarischen Vorlagen etwa von Lewis Carroll oder W. B. Yeats, die Donovan vertont und in seine eigene Klangwelt überführt. „Das Kind ist der erste Dichter. Ich versuche nur, mich daran zu erinnern, wie es sich angefühlt hat“, sagt Donovan. Dabei entsteht ein poetisches Universum, das bewusst zwischen den Altersgruppen vermittelt. Donovans Kinderlieder belehren nicht – sie öffnen Räume für Fantasie.

Wie viele Künstler seiner Generation erlebt Donovan Anfang der 1970er Jahre einen Bedeutungsverlust. Mit dem Ende der Hippie-Ära verschwindet auch das kulturelle Klima, das seine Musik getragen hat. Die neue Härte von Rock, später Punk, steht im Kontrast zu seinem sanften Idealismus. Ein selbstkritischer Blick aus späterer Zeit zeigt, dass er diesen Wandel durchaus reflektiert hat: „Die Welt hat sich verändert, und vielleicht wollte ich mich nicht auf dieselbe Weise mit ihr verändern.“ Kritiker wenden sich ab, und Donovan zieht sich phasenweise zurück. Seine Karriere verläuft fortan weniger spektakulär, aber kontinuierlich – mit gelegentlichen Comebacks, etwa in den 1990er Jahren, als seine Mischung aus Psychedelia und akustischer Intimität neu entdeckt wird.

Dass Donovan lange unterschätzt wurde, zeigt auch seine späte Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame im Jahr 2012. Heute gilt er als Bindeglied zwischen Folk, Psychedelic Rock und globalen Einflüssen – ein Künstler, der Genres nicht nur bediente, sondern auflöste. Selbst Bob Dylan äußerte sich mit Respekt über Donovan: „Er hatte seinen ganz eigenen Stil. Die Leute haben das nicht immer auf Anhieb verstanden.“

Heute führt Donovan ein bewusst zurückgezogenes, aber weiterhin kreatives Leben – eher als Mentor und Bewahrer einer künstlerischen Haltung. Gelegentlich tritt er noch auf. Große Tourneen gehören jedoch der Vergangenheit an. Ein wichtiger Teil seines heutigen Wirkens liegt im Weitergeben. Donovan arbeitet immer wieder in Workshops oder Projekten mit jüngeren Musikern. Dabei geht es nicht nur um Technik, sondern um eine bestimmte Auffassung von Musik: intuitiv, poetisch und offen für Einflüsse jenseits des Mainstreams.