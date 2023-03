Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die erste Überraschung in Cannes war eine Bot-Attacke (aus Russland?), die am Montag das Online-Ticket-System lahmlegte, die zweite war Wolodymyr Selenskyj, der sich am Dienstagabend in die Eröffnung des 75. Filmfestivals live zuschaltete. Im Vorfeld hatte er vom Festival Änderungen verlangt und teilweise auch bekommen. Der Eröffnungsfilm war 60 Minuten lang eine ziemliche Zumutung, bevor das letzte Drittel überraschend vergnüglich wurde.

In seiner zehnminütigen Rede sprach Selenskyi vom Krieg und dass er glaube, dass die Feinde der Ukraine bessere Nazis als Hitler sein wollen. Natürlich sprach Selenskyi, der Schauspieler,