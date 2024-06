Ob er es wirklich so gesagt hat, der Königsberger Philosoph mit der Vorliebe für Wein aus Grünstadt, dessen 300. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern? Jedenfalls wird Immanuel Kant der diesmal gesuchte Lösungsspruch unseres großen Oster-Wanderrätsels zugeschrieben.

Der ist im Grunde ganz leicht zu verstehen, auch für jene, die vor dem kategorischen Imperativ zurückschrecken, die „Kritik der reinen Vernunft“ für eine unverdauliche Lektüre halten und meinen, man käme auch ohne Kant gut durchs Leben: „Kein Mensch ist so wichtig, wie er sich nimmt“, soll der Denker also festgestellt haben. Und wir vermuten daher, dass es auch schon zu seinen Lebzeiten Menschen gegeben hat, die sich offenkundig in ihrer Bedeutung nicht genügend estimiert fühlten.

Hoffentlich ohne große Gedanken über die eigene Wichtigkeit haben sich um die 1000 Leserinnen und Leser aufgemacht, um wandernd das Rätsel zu lösen. Im günstigsten Fall konnten sie dabei über die Schönheit der Landschaft im Wald des Edenkobener Tals und auf der Rietburg mit Blick weit über die Rheinebene sinnieren, denn dahin führte unsere Wanderung. Die unter den richtigen Einsendungen ausgelosten Gewinner erhalten ihre Preise in Kürze zugesandt.

Die Gewinner

1. Preis: Sylvia Hager in Winnweiler (Alsenbrück-Langmeil)

2. – 4. Preis: Jan Brechtel in Neustadt, Britta Holle in Barbelroth, Stefan Feick in Böhl-Iggelheim

5. – 10. Preis: Anni Sembach in Hochspeyer, Herbert Disch in Bockenheim, Ina Schmitt in Enkenbach-Alsenborn, Christiane Butz in Zeiskam, Gabi Gerdon in Wörth am Rhein, Katja Pirmann in Kleinsteinhausen

11. - 20. Preis: Thomas Kolbe in Annweiler, Ursula Beyerle in Römerberg, Michael Weitzel in Lindenberg, Konrad Theiss in Kaiserslautern, Werner Dein in Matzenbach, Thomas Aulenbacher in Theisbergstegen, Barbara Wilhelm in Ludwigshafen, Thomas Fußer in Freinsheim, Elke Klink in Edenkoben, Ethel Urban in Grünstadt

21.- 30. Preis: Axel Neumüller in Zweibrücken, Maria Schwall in Ramberg, Manfred Claus in Waldsee, Artur Hackert in Insheim. Werner Pfarr in Gönnheim, Sabine Theis in Landau, Klaus Muckenfuß in Neustadt, Ursula Kugler in Rödersheim-Gronau, Katharina Disch in Venningen, Marianne Ohler in Meckenheim

31.- 40. Preis: Klaus Bolleyer in Germersheim, Jochen Christmann in Kirrweiler, Wilfried Würges in Bad Dürkheim, Kerstin Breßler in Offenbach, Ulrike Postel in Frankenthal,Stefan Böck in Ludwigshafen, Sabine Renno in Gossersweiler-Stein, Hedwig Schulz-Stencel in Gleiszellen, Markus Ninnig in Wiesweiler, Wolfgang Serbiné in Kusel

41. – 50. Preis: Hermann Groh in Pirmasens, Margit Baumgärtner in Otterbach, Friedrich Stengel in Schifferstadt, Leona Köhler in Deidesheim, Thomas Wind in Landau, Stefanie Elsing in Leipzig, Berthold Wassner in Wartenberg-Rohrbach, MIchael Remmele in Bobeheim-Roxheim, Peter Kehm in Dahn, Klaus Jäckle in Niederhorbach