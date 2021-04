Der Elsässer Christian Deichtmann zählt zu den letzten Kunstschreinern in Frankreich. Als Restaurator ist er gefragt für Mobiliar aus Kirchen, in Schlössern oder Konsulaten. Außer handwerklichem Können sind in diesem Beruf auch noch andere Dinge wichtig.

Keine Frage, dieser Mann brennt vor Leidenschaft für das Arbeitsmaterial Holz. In seiner Werkstatt in einem alten Backsteinhäuschen in Mundolsheim vor den Toren Straßburgs ist Christian Deichtmann in seinem Element. Hier wird gehobelt, poliert, furniert und gedrechselt, bis die Späne fliegen.

Der 62-Jährige gehört einer aussterbenden Zunft an. Er ist einer der letzten Kunstschreiner der Republik. Nur noch wenige gehen in Frankreich diesem Metier nach. Eine offizielle Ausbildung gibt es nicht mehr. Umso wichtiger ist es dem Elsässer, sein handwerkliches Wissen an eine nächste Generation weiterzugeben. Wenn er in Rente geht, was man sich bei dem vor Energie strotzenden Kunsthandwerker derzeit nur schwer vorstellen kann, dann wird sein Sohn Benjamin die Werkstatt übernehmen.

Christian Deichtmann ist spezialisiert auf das Restaurieren und Umbauen antiker und hochwertiger Möbel. Zu seinen Kunden zählen Botschaften im nahen Straßburg ebenso wie Präfekturen, Museen, Schlösser oder Kirchen. Auch Privatpersonen mit einem entsprechenden Portemonnaie gönnen sich die Arbeiten des „Ébeniste“, wie seine Profession auf Französisch heißt. „Ich liebe Holz – seine Haptik, seine Lebendigkeit. Es ist einfach ein vitales Material. Ich wusste schon von klein auf, dass ich Schreiner werden will“, sagt der Mann, der aus Huningue im südelsässischen Sundgau stammt.

Holz statt Motoren

Doch sein Leben hätte sich auch leicht in eine andere Richtung entwickeln können. Sein Vater wollte, dass er den Familienbetrieb, ein Speditionsunternehmen, übernimmt. Damals schlug man die Wünsche des Vaters nicht so einfach in den Wind. „Ich habe dann in Straßburg Wirtschaft studiert, um später einmal das Unternehmen zu führen. Aber meine andere Passion war einfach größer“, meint er achselzuckend. Er blieb in der Europastadt hängen, heiratete, lernte Schreiner und wurde schließlich Meister.

Wenn Aufträge für Arbeiten an Möbeln mit dem Attribut „Monument historique“ im Grand Est ausgeschrieben werden, dann kommt häufig sein Atelier zum Zuge. Eines seiner jüngsten Großprojekte war die Restaurierung des Chorgestühls der Abteikirche von Ebersmunster in der Nähe von Sélestat. Sie gilt als eine der schönsten Barockkirchen im Osten Frankreichs. „Für mich ist die Kirche von Ebersmunster das schönste Gotteshaus nach dem Straßburger Münster. Da waren echte Meister am Werk. Wir hatten die Ehre, die Chorstühle komplett zu restaurieren“, berichtet der Kunstschreiner.

Korinthische Säulen samt Ranken und Holzskulpturen mussten restauriert oder komplett neu geschnitzt werden. „Die Stunden darf man da nicht zählen und bekommt die in Gänze auch nicht bezahlt. Aber diese Wunder zu bewahren, ist einfach ein Privileg“, sagt Deichtmann.

„Diplomatische Projekte“

Das Tabernakel der Kirche von Stutzheim-Offenheim und den Altar der Kirche von Schorbach in der Nähe von Bitche, ein Monument historique, restaurierte er mit seinen Gesellen ebenso wie das Tabernakel der katholischen Kirche von Sessenheim. Beim Heiligenbild der Abteikirche von Altdorf unweit der Bugatti-Stadt Molsheim musste die Krone überarbeitet werden. Ein Job für den Holzverliebten aus Mundolsheim und sein Team.

Eines der nächsten Großprojekte ist die „Bibliothèque patrimoniale Jacques Chirac“ in Colmar. Rund neun Monate hat er dafür eingeplant, die ehemalige Bibliothek der Dominikaner aufwendig zu erneuern. Fast ein halbes Jahr oder rund 1000 Arbeitsstunden benötigte die Schreinerei beispielsweise für das Kaffeehaus der Patisserie Christian in Straßburg. Edles Furnier und seine Maserungen verleihen dem Salon und dem Treppengang eine warme Atmosphäre. Hauchdünn wurde das Furnier auf den massiven Korpus aufgetragen.

Stolz ist der Meister auch auf seine „diplomatischen Projekte“, die er mit seiner alten Handwerkstechnik umsetzte. Das deutsche Konsulat in der EU-Metropole erhielt einen großen Magahoni-Tisch, die US-Botschaft eine Kommode im Louis-XVI-Stil. In seinem Atelier befinden sich etliche Möbelstücke, die nach akribischer Restaurierung auf ihre solventen Besitzer warten. Ein Sekretär um 1900 mit eingelegten Intarsien ebenso wie ein Louis-XVI- Möbelstück, bei dem Lack und Bronzierung erneuert wurden.

Liebe zum Detail

Deichtmann arbeitet oft mit heimischen Hölzern aus dem Hagenauer Forst oder den Vogesen: Eiche und Ahorn, aber auch Olivenholz aus Südeuropa oder Zitronenholz aus Sri Lanka. Er nutzt in seinem Atelier zur Bindung Knochenleim, einen seit Jahrhunderten gebräuchlichen Tischlerleim. Es existiert kein Möbel aus dem 19. Jahrhundert, das nicht damit zusammengefügt wurde. Wie anno dazumal sieht es in seiner Werkstatt aus, die neben traditioneller Handarbeit selbstredend auch auf moderne Maschinen zurückgreift. Dennoch: „Es ist einfach faszinierend, wie die alten Meister gearbeitet haben – wie filigran, wie detailverliebt. Das ist heute so leider gar nicht mehr möglich“, sinniert der Experte. Er begeistert sich für Art nouveau und die École de Nancy um Möbeldesigner Louis Majorelle ebenso wie für die opulente Pracht des klassizistischen Barocks des Louis XIV.

Seit über 35 Jahren ist der rührige Elsässer in seinem Berufsstand tätig und engagiert sich in der Vorstandschaft der Kunsthandwerker im Département. Was für sein hochspezialisiertes Metier die Grundvoraussetzung ist? „Man braucht eine ruhige Hand, Vorstellungskraft, Akribie, Leidenschaft und natürlich die entsprechenden Fachkenntnisse“, sagt der sympathische Elsässer, schiebt aber gleich noch hinterher: „Ganz wichtig ist aber auch das Wissen um die Historie sowie die Demut vor jedem einzelnen Objekt.“