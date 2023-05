Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es ist Krieg, mitten in Europa. Wieder einmal. Der Kontinent hat so unfassbar viele Kriege erleben müssen, dass das auch nicht spurlos an der Literatur vorbeigegangen ist. Die Kriegslyrik ist ein eigenes Genre, das versucht, in Worte zu fassen, was nicht in Worte zu fassen ist. Der Pfälzer Hugo Ball ruft in „Die Ersten“ zum Widerstand gegen den Wahnsinn des Kriegs auf.

Hugo Ball (1886 bis 1927), der Querdenker im allerbesten Sinne des Wortes, der Spracherfinder. Der Pfälzer, der so lange nichts oder fast nichts galt im eigenen Land. Eben ein Prophet, der weiter