Es ist Krieg, mitten in Europa. Wieder einmal. Der Kontinent hat so unfassbar viele Kriege erleben müssen, dass das auch nicht spurlos an der Literatur vorbeigegangen ist. Die Kriegslyrik ist ein eigenes Genre, das versucht, in Worte zu fassen, was nicht in Worte zu fassen ist. Und manches Gedicht wie Ludwig Uhlands „Der gute Kamerad“ wurde auch zu Propagandazwecken missbraucht.

Es ist die erste Zeile, nicht der Titel, der sich ins kollektive Gedächtnis der Deutschen eingebrannt hat – wobei die von Friedrich Silcher stammende Melodie aus dem Jahr 1825 durchaus internationale