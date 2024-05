Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Momentweise stutzt man leicht – Kirchheimer Konzertwinter? Aber ja, auch in diesem Jahr geht das kleine, feine Festival für Alte Musik als „Sommeredition“ an den Start, zum dritten Mal nun schon. Und vermutlich wird es auch zukünftig unter dieser etwas umständlichen Etikettierung in der wärmeren Jahreszeit verbleiben.

Die Corona-Pandemie hatte dem mittlerweile seit mehr als 30 Jahren etablierten Erfolgsschlager, der mit seiner Auswahl an Programmen und Interpreten die pittoreske Weinstraßengemeinde