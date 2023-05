Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er war – so sein Kritikerkollege Joachim Kaiser – „Deutschlands meistgelesener, meist gefürchteter, meist beobachteter, darum meistgehaßter Literaturkritiker“. Viele schätzten und bewunderten ihn, andere rieben sich an ihm: Am Dienstag vor 100 Jahren, am 2. Juni 1920, wurde Marcel Reich-Ranicki geboren.

Aus Polen gebürtig, in Berlin aufgewachsen, ein Überlebender des Warschauer Ghettos: Marcel Reich-Ranicki war der Herr der Bücher, „der Lauteste“ unter den