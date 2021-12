Das Literaturfestival Eventi Letterari Monte Verità in Ascona erprobt „Ein anderes Leben“, würdigt die Utopisten der ersten Stunde und Pionierinnen wie die Ausdruckstänzerin Isodora Duncan. Stargast Rachel Cusk aber hat die Kritik an ihrem radikalen Mutterschaftsroman arg zugesetzt.

Das Video zeigt einen kahlköpfigen Mann in Schwarz, der eine einschmeichelnde Eloge flüstert: „Éditions d’en Bas teilen auch das Schöne, die Poesie, die Photographie, die Magie der Bilder und die Schönheit der Landschaften: Kosovo, Kuba, Lesotho… Die Éditions d’en Bas nehmen den Leser an die Hand und lassen der Sprache Zeit, Zeit für das Humane.“ Ein sozialkritischer Verlag aus Deutschland würde sich wohl kaum derart „soft“ der Öffentlichkeit vorstellen. Doch auf dem Monte Verità oberhalb des Lago Maggiore sind alle Formen sanfter Exzentrik willkommen, seit vor rund 120 Jahren die ersten vegetarischen Sonnenanbeter kamen, um zu bleiben.

Éditions d’en bas, Editionen von unten, nennt sich der Verlag von Jean Richard aus Lausanne, der nun mit dem Premio Enrico Filippini für Mut und Innovation im Verlagswesen ausgezeichnet wurde – stets ein wichtiger Programmpunkt bei den Eventi Letterari Monte Verità. Als Lektor bei Feltrinelli, vor allem aber durch seine Übersetzungen zeitgenössischer Prosa wie Uwe Johnsons „Mutmassungen über Jakob“ begründete der Tessiner Enrico Filippini in den 1960er Jahren in Italien die Onda Tedesca, die deutsche Literaturwelle.

Den Norden mit dem Süden konjugieren

So froh man bei der Eröffnung im PalaCinema in Locarno war, sich wieder mit Publikum zu treffen, so schmerzlich fehlte der im August überraschend verstorbene strahlend-dynamische Festivalpräsident Eros Bergonzoli. Sein Nachfolger Raphaël Brunschwig erinnerte an Bergonzolis „Asconesità“: „Eine Mischung aus der noblen Verwurzelung mit dem Territorium, der Fähigkeit, den Norden mit dem Süden zu konjugieren und den Süden mit dem Norden und eine außerordentliche Art, sich der Welt zu öffnen.“

Im November 2020 hatte das von dem Lyriker und ehemaligen Intendanten der Berliner Festspiele Joachim Sartorius mitbegründete Literaturfestival per Videostream „Stimmen aus einer Welt im Stillstand“ versammelt. Auch die neunte Ausgabe, bei der Sartorius über seine Sizilien-Gedichte sprach, musste nun in den Herbst ausweichen. Sartorius war es wichtig, in Erinnerung an Monte-Verità-Utopisten und Pionierinnen wie die Ausdruckstänzerin Isadora Duncan neben der Literatur weitere künstlerische Disziplinen dabeizuhaben. Sein Nachfolger, der Mailänder Feuilletonist Paolo Di Stefano, verfolgt dieses Interesse leider weniger.

Zumindest war der Architekt Stefano Boeri eingeladen. Der Schöpfer der begrünten Mailänder Zwillingshochhäuser, des „vertikalen Waldes“, dachte über die Veränderung urbaner Gewohnheiten nach, welche die gerade für die benachbarte Lombardei so verheerende Pandemie anstoßen könnte. Aus Mailand war auch der Premio-Strega-Preisträger Paolo Cognetti gekommen, der in den Alpen den Stoff für seine Erfolgsromane wie „Acht Berge“ findet: „Wir zerstören nicht die Natur, sondern uns selbst.“

Ein anderes Leben

„Nel mezzo del cammin di nostra vita“, auf halbem Weg unseres Lebens: So sollte das Dante-Motto dieses Festivals des Übergangs ursprünglich lauten. Dann einigte sich Paolo Di Stefano mit seinen neuen Beratern, der Berliner Literaturkritikerin Maike Albath und ihrem Tessiner Radio-Kollegen Maurizio Canetta auf das in alle Schweizer Sprachen besser übersetzbare „Un altra vita“, „Ein anderes Leben“. Die britisch-kanadische Autorin Rachel Cusk begreift dieses eher als Warnung für ihr Schreiben. Sie fürchtet sich vor „fake Wissen“ und damit vor der Fantasie: „Man ist in seiner eigenen Identität gefangen, es gibt keinen Ausweg aus ihr. Man kann sie nicht transzendieren, sondern die nur sehen, beobachten und hören. Deshalb war es mein Hauptanliegen, nicht zu erfinden, sondern dahin zurückzukehren, wie Wissen auf der Welt erworben wird, nämlich auf natürliche Art und Weise.“

In ihrem essayistischen Roman „Lebenswerk“ hinterfragt Rachel Cusk gnadenlos die Erfahrung der Mutterschaft. Die Kritik daran hat dem scheuen Stargast des Festivals sichtlich zugesetzt. Weit weniger von Selbstzweifeln geplagt als Cusks Ich-Erzählerin erscheinen die Frauenfiguren beim Jubilar Dante und bei Shakespeare. Die Philologinnen Natascia Tonelli und Nadia Fusini leuchteten ebenso frohgemut wie gründlich das Wesen von Francesca, Beatrice oder Desdemona aus, und das vor einem gebannten, dankbar wirkenden Publikum.

Sympathieträger Thomas Hürlimann

Dessen Sympathien flogen dem Schriftsteller Thomas Hürlimann zu, der von schwerer Krankheit genesen ist. Der Tierfreund mit Hang zur Transzendenz veröffentlichte zuletzt „Abendspaziergang mit dem Kater“: „Man kann die Epiphanie trainieren, wenn man so einem Kater zuschaut, wenn man sein Leben beobachtet. Es sind Nachrichten aus einer anderen Welt, einer Welt, die ich nicht begreifen, nicht erfassen, nicht zum Objekt machen kann. Da ist der Kater ein Bote.“

Da blitzte es auf, das andere Leben. Eine Ahnung davon vermittelt ebenso Elisàr von Kupffers Rundgemälde „Klarwelt der Seligen“, das in einem eigenen Pavillon im Park wieder zugänglich ist: Ein Reigen nackter Jünglinge in Pastell, die sich im Wechsel der Jahreszeiten vergnügen. Zu ihrer Jubiläumsausgabe 2022 werden die stets so inspirierenden wie traditionsbewussten Eventi Letterari in die Jahreszeit des Aufbruchs zurückkehren, in den April.

Infos

Weitere Informationen: www.eventiletterari.ch