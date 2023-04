Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die zunehmende Feindseligkeit, die Jüdinnen und Juden in Deutschland erfahren, lässt sich nicht länger ignorieren. Antisemitismus macht sich auf bedrohliche Weise in der Mitte der Gesellschaft breit. Deshalb fordert Sigmund Gottlieb, der frühere Chefredakteur des Bayerischen Fernsehens, in seinem engagierten Buch: „Stoppt den Judenhass!“

Die Attentate von Halle, Hanau und Hamburg, antisemitische Verschwörungsmythen und Judenhass, die Polemik gegen den engagierten Pianisten Igor Levit in der „Süddeutschen Zeitung“