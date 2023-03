Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Friedrich Merz habe ein „Starrheitsproblem“. Zweifelhaft, ob der CDU-Politiker überhaupt sehr viel Wirklichkeit wahrnehme. Unvorstellbar, dass er, Merz, die Union aus der Krise führen könnte. Eine hellsichtige Persönlichkeitsanalyse, hochaktuell dieser Tage, in denen sich der ewige Hoffnungsträger einmal mehr ins selbstgefällige Aus manövriert. Ijoma Mangold aber hat sie am 25. Februar dieses Jahr formuliert. Jetzt ist sie erschienen. In dem „politischen Tagebuch“, dass der Bestseller-Autor und „Zeit“-Kulturkorrespondent geschrieben hat. „Der innere Stammtisch“ heißt das Werk. Es zeigt einen Intellektuellen auf Selbstbeobachtungsposten.

Zum Beispiel wie das Sakko seines Nachbarn in jeder Kurve ins Sichtfeld schwingt. Es hängt unbotmäßig dort. Unser Autor sitzt am Fenster.