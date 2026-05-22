Vor 50 Jahren starb Martin Heidegger. Der Philosoph von Weltrang stand tief im Schatten des Nationalsozialismus – und verlieh dem Wort „sein„ ungeheure Bedeutung.

Heidegger könnte mit einigem Recht als der letzte Philosoph gelten. Denn anders als es die heutige Sprechweise nahelegt, die jedem Fußballverein und mittelständischen Betrieb eine Philosophie zuerkennt, geht die Philosophie aufs Ganze, wie dies schon im Begriff des Seins angelegt ist. Dass die Wahrheit das Ganze sei, darauf hatte bereits Hegel mit Nachdruck bestanden. Seine „Logik“ geht denn auch vom „Sein“ als dem „unbestimmten Allgemeinen“ aus, führt es freilich inhaltsgesättigt durch die Welt zum alles Sein in sich vereinenden Begriff, letztlich dann zur Idee.

Für Heidegger ist „Sein“ nicht nur der höchste Allgemeinbegriff, sondern zugleich ein je „geschichtlich-geschicklich“ bestimmtes, also individuelles Sein. Auch mied er die Bezeichnung Philosoph und bevorzugte stattdessen das deutsche Wort „Denker“. Überhaupt war sein Denken bemüht, einen Mentalitätswandel einzuleiten und die Philosophie Deutsch sprechen zu lehren mit einer Terminologie, die bis zur Unübersetzbarkeit in andere Sprachen reicht. An dem Anspruch des Seins als Ganzheit indes hielt er fest und spielte es gegen die arbeitsteilige Spezialisierung der Wissenschaften, insbesondere gegen die vom Neukantianismus des 19. Jahrhunderts entwickelte Unterscheidung von Natur- und Geisteswissenschaften aus. Dem trug die Totengedenkfeier 1976 in der Freiburger Universität dadurch Rechnung, dass zwei seiner berühmtesten Schüler die Reden hielten: der Philosoph Hans-Georg Gadamer und der Physiker Carl-Friedrich von Weizsäcker.

Einfluss weit über Deutschland hinaus

Heideggers Schülerschar ist ebenso groß, wie aus sehr unterschiedlichen geistigen Temperamenten bestehend. Unter ihnen sind, um nur die berühmtesten zu nennen, Hannah Arendt, Hans Jonas und Herbert Marcuse, überhaupt etliche jüdischer Herkunft, ungeachtet des Bekenntnisses ihres Lehrers zu Hitler und zum Dritten Reich. Bedeutend war nach dem Krieg der Einfluss Heideggers in Japan und in den USA, besonders groß aber ist er bis heute in Frankreich durch die Rezeption Jean-Paul Sartres und dessen sich auf den deutschen Philosophen berufenden Existentialismus.

Unbeirrt von Holocaust und Kriegskatastrophe, unbeirrt auch von dem Lehrverbot, das die französische Besatzungsmacht über den Freiburger Philosophieprofessor verhängt hatte, schwärmte Heidegger selbst indessen in der Nachkriegszeit weiterhin von der „inneren Wahrheit und Größe der Bewegung“. Zugleich machte er für seine Person eine distanzierte Haltung zum NS-Staat geltend, die ihn schon fast als inneren Widerstandskämpfer erscheinen ließ. Schüler wie Hans-Georg Gadamer spielten sein NS-Engagement herunter, indem sie auf den baldigen Rücktritt vom Rektorat der Freiburger Universität verwiesen – als er „seinen politischen Irrtum erkannt“ habe, wie der Redner in seiner Totengedenkrede am Rande bemerkte.

Die Schwarzen Hefte enthüllen den Antisemiten

Diesem Maskenspiel machte vor über zehn Jahren die Veröffentlichung der sogenannten Schwarzen Hefte, Notizen Heideggers aus den Jahren 1931 bis 1975, ein Ende. Aus ihnen ging ein nicht länger zu leugnender Antisemitismus des Verfassers hervor, in Ausführungen etwa zur „Weltlosigkeit des Judentums“ und Klagen über dessen „Sichbreitmachen einer sonst leeren Rationalität und Rechenfähigkeit“. Günter Figal, der inzwischen verstorbene Nachfolger auf dem Heidegger-Lehrstuhl, legte daraufhin den Vorsitz der Martin-Heidegger-Gesellschaft nieder.

Zugutezuhalten ist dem NS-Parteigänger allenfalls ein eigenes Verständnis der Bewegung des Nationalsozialismus, wie er ja auch andere Philosophen sehr eigenwillig auszulegen pflegte. Seine geistige Entwicklung durchzieht, nämlich ein gegenaufklärerischer und antimoderner Affekt, verbunden mit Naturverherrlichung und Technikfeindschaft, wie sie für den blutrünstigen Runen-Hokuspokus und den naturheilkundlichen Aberglauben des Reichsführers SS ebenso bezeichnend war wie für die naive Hippie-Bewegung. Heideggers Affekt spricht aus den in der berüchtigten Rektoratsrede neben dem „Führerprinzip“ beschworenen „erd- und bluthaften Kräften“ von 1933 ebenso wie noch aus dem erst posthum veröffentlichten „Spiegel“-Interview von 1966, in dem er vor einer „Weltbewegung, die den absoluten technischen Staat heraufführt“, warnt. Verbreiteter Fortschrittsgläubigkeit setzt er das „Seinsgeschick“ einer Verfallsgeschichte der Menschheit entgegen. Sie gipfelt in dem Interview in dem ebenso düsteren wie interpretationsbedürftigen Satz: „Nur noch ein Gott kann uns retten.“ Der Tiefpunkt des Niedergangs, wobei Heidegger nicht nur an die den Kalten Krieg ständig begleitende Angst vor einem Atomkrieg dachte, birgt allerdings zugleich die Möglichkeit der Besinnung und einer Umkehr in sich. Immer wieder gern führte er daher das Wort des von ihm zuhöchst verehrten Hölderlin an: „Wo aber Gefahr ist, wächst / Das Rettende auch“.

Wurzeln in Romantik und Kriegskrise

Heideggers Philosophie ging aus dem Zusammenbruch aller Gewissheiten und dem Zweifel an allen traditionellen Werten hervor, wie sie der Erste Weltkrieg erzeugt hatte. Schon im 19. Jahrhundert hatte sich Widerstand gegen Industrialisierung und Technisierung geregt: in der Kunst durch Entdeckung der „Primitiven“ und Orientierung an außereuropäischen Vorbildern, in der Philosophie insbesondere durch Nietzsches Rückbesinnung auf die altgriechischen Vorsokratiker. Mehr Einfluss noch als Husserls Phänomenologie mit dem Leitsatz „Zurück zu den Sachen selbst“ hatte auf Heidegger, dem in der Weimarer Republik der Ruf eines jungen charismatischen Philosophieprofessors vorauseilte, der das Denken von allem Staub und Mief befreie, die sogenannte Neoromantik, nach 1918 politisch flankiert von der „Konservativen Revolution“.

Romantisch an seinem Denken sind nicht nur Heimatliebe und Originalität, eine poetisierende Verklärung von Vergangenheit und Natur und ein gegenaufklärerischer Irrationalismus, sondern auch der Ausgang von einem durchzeitigten, ständig beunruhigten Bewusstsein, das sich nach Ruhe und dem Aufgehen im Absoluten sehnt, während sein Prinzip sich ihm entzieht. All diese Züge weist Heideggers epochemachende Abhandlung von 1927 „Sein und Zeit“ auf, in der er die Unterscheidung zwischen Sein und Seiendem einführt. Seiendes ist der von ihm so genannten ontologischen Differenz zufolge kategorial festgestelltes Vorhandenes, Sein hingegen das erstrebte, sich aber in seiner Reinheit stets entziehende Absolute. Allen metaphysischen Denkern von Platon über Hegel bis zu Nietzsche wirft er so vor, dass die von ihnen aufgestellten Prinzipien das unaussprechliche Sein verfehlt hätten. „Das Sein ist es selbst“ lautet die letztgültige unbestimmte Bestimmung, mit der sich für Heidegger das Denken bescheiden muss.

„Sein und Zeit“ – ein epochemachendes Werk

Auch den traditionellen Wahrheitsbegriff der Metaphysik, der den Ort der Wahrheit der Satzaussage mit der Übereinstimmung von Subjekt und Objekt zuerkannte, unterlief seine vom altgriechischen Wort für Wahrheit abgeleitete Bestimmung als „Un-Verborgenheit“: aufblitzende Offenbarung oder „Lichtung“. Die hohe Bedeutung, die Heidegger der flüchtigen Zeit beimisst, zeigt sich auch daran, dass er dem Hören entgegen der metaphysischen Tradition einen höheren Rang zuweist als dem Sehen. Und in der durchzeitigten Existenz hat für ihn die Möglichkeit den Vorrang vor der Wirklichkeit und die Zukunft vor Vergangenheit und Gegenwart, was „Sein und Zeit“ etwa am zentralen Begriff der Sorge verdeutlicht. In seiner Spätphilosophie vollzieht er eine von ihm sogenannte„Kehre“. Statt von Dasein des Einzelnen und von Existenz auszugehen, strebt er nun ein reines „Seinsdenken“ an. Der Mensch wird ihm zum „Hirt des Seins“, und dessen rechtes Verhältnis zur Welt ist Gelassenheit, das heißt „das Sein sein zu lassen“.

Auch wer Vorbehalte hegt gegen seine „Kraft einer vorausleuchtenden Idee“ (Heidegger über Kant), wird Heideggers recht frühe Erkenntnis vom Anthropozän als der „planetarischen Herrschaft“ des Menschen und seinen Widerstand gegen eine zunehmende Technisierung noch vor der Entwicklung von Gentechnik und Künstlicher Intelligenz nicht ignorieren können. Und was an dem Denker und Interpreten Heidegger fasziniert, das ist seine Kunst, präzise, bohrende Fragen zu stellen.