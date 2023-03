Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor 25 Jahren begann die Erfolgsgeschichte von Netflix. Mit DVDs, die per Post umher geschippert wurden. Mittlerweile erwirtschaftet das Unternehmen als Streamingdienst Milliardengewinne. Was vor allem an einem Mann liegt.

Der Softwareunternehmer Reed Hastings und Marketingprofi Marc Randolph hatten vor 25 Jahren eine neue Geschäftsidee: Warum nicht DVDs per Post verleihen? Gesagt, getan. Am 29. August 1997 gründeten sie