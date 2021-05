Corona ist auch hieran schuld: das Beethovenjahr ging ziemlich unter in der Krise (wie übrigens das Hölderlinjahr auch). Die großen Liveerlebnisse sind weitgehend ausgeblieben. Was bleibt, findet sich auf CDs. Und die können manchmal sehr, sehr viel Freude bereiten.

„Beethoven lebt!“. Was wie eine abgedroschene Floskel klingt, ist hier als Motto eines Großprojektes des Labels Harmonia Mundi zu verstehen. In den nächsten sieben Jahren – also dem Jubiläumsjahr 2020 seines 250 Geburtstags und 2027, dem Jahr seines 200. Todestags – soll das Werk Beethovens in einer möglichst großen Bandbreite an unterschiedlichsten Interpretationsansätzen eingespielt werden. Der zweite, dritte, vielleicht sogar vierte Blick auf allzu Bekanntes könnte so doch noch Überraschendes offenbaren. Jedenfalls verspricht es großartige Musik.

Beethoven auf historischen Instrumenten

Zunächst einmal hat man sich die Sinfonien vorgenommen, gespielt von absoluten Spezialensembles auf historischen Instrumenten: das Freiburger Barockorchester und die Akademie für Alte Musik Berlin. Die verzichtet dann auch gleich auf den Dirigenten im modernen Sinne, bei den Freiburgern steht Pablo Heras-Casado am Pult.

Um Beethoven wirklich verstehen, auch in seiner Bedeutung erfassen zu können, sollte man sich immer genau anschauen, was vor ihm war. Von was er sich abgesetzt, von wem er gelernt hat. Natürlich waren seine ersten Sinfonien auch Antworten auf die späten Mozart-Sinfonien, vor allem die „Jupiter“-Sinfonie. Die Aufnahme in dieser Reihe aber setzt die beiden ersten Beethoven-Sinfonien in Bezug zu sinfonischen Werken von Carl Philipp Emanuel Bach; Beethovens „Pastorale“ wurde zusammen mit einer Natur-Sinfonie von Justin Heinrich Knecht (1752-1817) eingespielt. Ein Vorläufer-Werk der Beethoven-Sinfonie mit dem Titel: „Le Portrait musical de la Nature ou Grande Simphonie“. Sicherlich eine originelle Komposition, die aber nicht ganz zu Unrecht von der Musikgeschichte vergessen wurde. Im Falle der gewaltigen neunten Sinfonie schließlich führt die Spurensuche zu Beethoven selbst, zu seiner Choral-Fantasie opus 80 für Klavier, Chor und Orchester.

Ohne romantisches Pathos

Beethovens Sinfonien auf historischen Instrumenten und den Erkenntnissen der historischen Aufführungspraxis verpflichtet, das ist zwar keine neue Erfahrung mehr. Aufregend ist sie aber allemal immer noch. Das Ergebnis ist ein kantiger, rauer Beethoven einerseits, dem jedes romantisches Pathos ausgetrieben wurde. Man hört Zusammenhänge, versteht die kompositorische Intention und ist begeistert von der Dramatik, welche sowohl das Freiburger Barockorchester, als auch die Akademie für Alte Musik in den Beethoven-Sinfonien entdecken.

Die ersten beiden Sätze etwa der neunten Sinfonie gelingen Pablo Heras-Casado und dem Freiburger Barockorchester auf eine fulminante, geradezu aufwühlende Art und Weise. Das ist nichts weniger als ein Beethoven-Ereignis. All die Kämpfe, das Ringen Beethovens um dieses Ewigkeitswert, sind fast schon körperlich spürbar. Und der Beginn des Finales wirkt wie der Sturz in einem Abgrund, an dessen Ende jedoch nicht der Untergang, sondern der triumphale Schlussgesang steht.