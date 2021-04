Wer Heimatgeschichte begreifen will, muss seine Nase nicht unbedingt in Bücher stecken. Er kann es sich auch einfach an einer Brunnenanlage oder Bronzeskulptur von Gernot Rumpf bequem machen. Am 17. April wird der im Neustadter Ortsteil Lachen-Speyerdorf lebende Bildhauer 80 Jahre.

„Schon mein Vater und mein Großvater waren Bildhauer – ich konnte gar nicht anders“, sagt der 1941 in Kaiserslautern geborene Jubilar schmunzelnd über seinen Lebensweg, den er zielstrebig mit einem Bildhauerstudium an der Akademie der Bildenden Künste in München begann und schon 1965 mit der eigenen Werkstatt auf dem Familiengrundstück in Lachen-Speyerdorf manifestierte. Nur das Material hat er geändert.

Vorbild römische Brunnenanlagen

„Stein war für mich eine gewisse Einengung. Da kann man als Bildhauer ja immer nur wegnehmen – sculpere –, wegschlagen eben.“ Der Bronzeguss dagegen habe ihm viel mehr ermöglicht: „Ich muss nicht en bloque arbeiten, kann ins Filigrane gehen. Dieses Material hat die Lust geweckt, Feines zu machen“, schwärmt Rumpf bis heute von den neu entdeckten Möglichkeiten, die er in der historischen, aufwendigen Technik des Wachsausschmelzverfahrens perfektionierte. Die figürlich-fantasievolle Detailverliebtheit sieht man all seinen Arbeiten an – mögen sie als Großplastiken auch noch so weite öffentliche Plätze bespielen oder monumentale sakrale Räume füllen. Ein Aufenthalt in Rom, wo er 1973 in der Deutschen Akademie Villa Massimo als Preisträger zu Gast war, hat ihn dazu angeregt, Brunnen mit Frischwasser zu bauen. Und die Fußgängerzonen, die damals in deutschen Städten entstanden, boten dafür die perfekte Bühne.

Kreisverkehrskunst kommt nicht infrage

Für Kreisverkehre, die heute so gerne mit Kunst bestückt werden, könne er dagegen niemals ein Werk schaffen, schüttelt Rumpf energisch den Kopf. Wie sollte das funktionieren? Seine Arbeiten haben einen einladenden, kommunikativen, verbindenden Charakter, wollen Menschen zusammenführen, Kinder zum Spielen einladen, dabei en passant Geschichte wachrufen und Geschichten erzählen.

So ist das beim Neustadter Elwetrischebrunnen mit den frechen Spuckattacken der Pfälzer Fabeltiere, beim Lederstrumpfbrunnen in Edenkoben und beim Geißbockbrunnen in Deidesheim, beim Kaiserbrunnen in Kaiserslautern, beim Lutherbrunnen in Ludwigshafen und unzähligen anderen Werken mit, aber auch ohne Wasserspiele, in Deutschland, Jerusalem und Tokio.

Und wer sich vergewissern will, dass er als Stadtbummler auf einen echten Rumpf trifft, der muss nur nach dem kleinen Mäuschen Ausschau halten, mit dem der Künstler seine Werke „signiert“.

Wie er auf sein Symbol kam

Auf diese Idee hat ihn ein aufmerksamer Bub gebracht, und das kam so: Sich selbst und seiner gleichnishaften Erzählweise treu bleibend, interpretiert Rumpf auch das Ausschmücken sakraler Räume nicht etwa mit Kruzifixen und Leidgestalten, sondern mit tierischen und pflanzlichen Symbolen aus Gottes reicher Schöpfung. So hatte am mächtigen Bronzealtar, den der evangelische Künstler in den Jahren 1975 bis 1982 für den katholischen Dom zu Xanten schuf, auch ein kleines Mäuschen Platz gefunden. Rumpf erinnert sich genau an den Einbau: „In dem Moment, als der Kran mit großem Aufwand die mächtige Granitplatte auf den Bronzeguss senkte, hörte ich die Kinderstimme: ,Papa, da sitzt ja eine Maus!’ Das hat mich beeindruckt – dass das Kind inmitten des riesigen Szenarios einen Blick für diese so unscheinbare, so husch-husch-versteckte Maus hatte. Deshalb wurde sie zum meinem Symbol.“ Dass Rumpf allem Großkopferten und Machthaberischen ziemlich abgeneigt ist, verraten auch seine Skulpturen. So manche spitze Mitra, die er für die Kirche schuf, verkündet eine doppelzüngige Botschaft, denn „irgendwie muss man Rom ja bewältigen“. Und viele – oft etruskisch anmutende – Figuren aus den frühen Jahren seines Schaffens haben deshalb so wehrhafte Zacken, weil sich auch der angehende Künstler „mit Spitzen, die optisch weh tun“ abschirmen und „panzern“ musste gegen die Sticheleien der Andersdenkenden. „Diese Erfahrungen haben mich sehr bewegt“, verrät Rumpf. Und sie haben ihn im Amt des Professors an der Uni Kaiserslautern und als Gastprofessor an der Sommerakademie für Bildende Kunst Salzburg geleitet.

Aufhören? Natürlich nicht

Ans Aufhören denkt der vielfach ausgezeichnete Künstler, der mit der Bildhauerin Barbara Rumpf verheiratet ist, die viele Projekte aktiv mitgestaltet, noch lange nicht. Wie früher die gemeinsamen vier Kinder, können mittlerweile schon vier Enkelkinder die Probe aufs Exempel machen, ob die Bronzefiguren, die in der eigenen Werkstatt oder beauftragten Gießerei Gestalt annehmen, auch als Spielplatz taugen.