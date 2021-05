Nicolas Schott ist Artisan distillateur, also Schnapsbrenner. Und weil er auch Lothringer ist, gehört seine Hauptaufmerksamkeit der kleinen gelben Frucht, die als Symbol der Region gilt. Selbst Whisky und Rum verlassen sein Haus nicht ohne Kontakt mit Mirabellen.

Nicolas Schott hat, wenn man so will, eine Art Liebesaffäre mit der Mirabelle. Das ist nicht weiter verwunderlich. Die süße Steinfrucht ist eine kulinarische Botschafterin Lothringens. Man genießt sie als Bonbon, auf der Tarte, eingeweckt, als Konfitüre oder als Mirabellenschnaps – sie ist vielseitig verwendbar.

Jedes Jahr wird in Metz die Mirabellenkönigin gewählt, fast jedes Dorf in der Region feiert sein Mirabellenfest. Ursprünglich stammt die Frucht aus dem Nahen Osten, aus dem Norden Persiens. Seit dem 15. Jahrhundert wird sie jedoch bereits in Lothringen angebaut. Hier fühlt sie sich ganz offenbar besonders wohl. Denn rund 70 Prozent der gesamten Weltproduktion stammen von hier. In Lothringen gedeihen fast 300.000 Mirabellenbäume. Rund 16.000 Tonnen der gelben Zwetschge, einer Unterart der Pflaume, finden Abnehmer rund um den Globus. Und hier sind wir wieder bei Nicolas Schott.

Der mit 38 Jahren noch relativ junge Schnapsbrenner aus dem rund 500 Meter hoch gelegenen Harreberg, südlich von Sarrebourg, ist überzeugter Lothringer und schätzt die gelben Früchtchen sehr. „Die Mirabelle hat ein süßes Fruchtfleisch und ein wirklich feines Aroma. Sie gedeiht zudem auf unserem Terroir ganz hervorragend. Im Grunde ist sie längst ein Symbol für unsere Region“, meint der Lothringer. Als Brandmeister in dritter Generation muss er es wissen. Gerade die hohe Qualität der Früchte aus der Gegend sei die Basis für ausgezeichnete Schnäpse und Liköre:„Alles steht und fällt mit dem Ausgangsprodukt. Ohne gutes Obst, kein guter Brand. So einfach ist es. Auch das Wasser ist wichtig. Wir haben ganz hervorragendes Quellwasser“, merkt er an. Natürlich führt Schott auch Mirabellen-Schnaps in seinem Repertoire. Das versteht sich von selbst.

Doch der findige Franzose geht noch einen Schritt weiter. Er produziert einen Whisky de Lorraine, der im Mirabellenfass reift. Dasselbe Procedere lässt er seinem Rum aus Panama angedeihen. „Wir machen das Finishing in Fässern, in denen einmal Mirabellenschnaps gelagert war. Wir sind die Einzigen in Lothringen und damit auch in Frankreich, die Rum und Whisky dieses Mirabellen-Aroma angedeihen lassen“, sagt Schott, der seine Brennerei mit gerade mal 30 Jahren ins Leben rief.

Das Erbe der Karibik

Selbstverständlich führt der Chef der „Distillerie de la Quintessence“ auch Whisky, der in Bordeaux-Fässern oder Rum, der in Sherry-Fässern reift. Aber natürlich mag er als Patron die Eaux-de-vie mit Alleinstellungsmerkmal und Lothringen-Branding am liebsten. Gelernt hat er das Handwerk von seinem Großvater, zudem besuchte er eine Weinfachschule in Straßburg. Bei den Whiskys, die mittlerweile oft weit entfernt von ihren keltischen Erfindern rund um den Globus von Brennern hergestellt werden, zählt er mit zu den Ersten, die Whisky made in Lorraine produzieren.

Doch irgendwie scheint in der Region geballtes Fachwissen vorhanden zu sein. Nur einige Kilometer von Harreberg entfernt, existiert in Troisfontaines mit der Distillerie artisanale du Castor ein weiterer lothringischer Whisky-Brenner.

Auch die Liebe zum Rum ist in Frankreich stärker verbreitet als in Deutschland. Viele genussfreudige Konsumenten lieben den Zuckerrohrschnaps aus der Karibik. Der Grund liegt auf der Hand, sagt Schott. Frankreich sei eine alte Seefahrernation mit einem langen kolonialen Erbe. Da kenne man sich mit Rum gut aus.

Großvaters Rezepte

Rund 10.000 Flaschen – Likör, Schnaps, Whisky, Rum – brennt Schott in seiner Destillerie jährlich. Man erhält sie in Feinkostgeschäften in Metz, Nancy oder im eigenen Laden in Sarrebourg. Bei den Kunden sind nach wie vor die Klassiker beliebt – soll heißen: Obstwasser wie Kirsch, Williams Birne, Zwetschge oder Mirabelle. Und: Waldmeister. Für Letzteren erhielt er vor einigen Jahren die Bronze-Medaille des Landwirtschaftsministeriums in Paris.

Stolz ist Nicolas Schott auf seine Brennblasen, die er in der Brennerhochburg Oberkirch im Schwarzwald erstanden hat. Der relativ milde Whisky durchläuft den Brennvorgang zweimal, der Schnaps einmal. Zwischen fünf und acht Jahren wird der Whisky in der Destillerie in dem Höhenort ziemlich in der Mitte zwischen Straßburg und Nancy gelagert, ehe er den Gaumen des Connaisseurs netzt. Schott selbst ist Fan traditioneller Islay-Whiskys, die von den Inneren Hebriden vor der schottischen Westküste stammen.

Begeistert ist er nach wie vor von allen Schritten, die mit der Produktion des Destillats zu tun haben. „Seit meiner frühesten Jugend fasziniert mich das Geheimnis des Brennens. Man begleitet das Produkt von der Frucht bis zur Reifung. Ich besitze auch noch die alten Rezepte meines Großvaters“, sagt er, ehe er sich von der Brennerei in seinen Laden ins nahe Sarrebourg aufmacht. Dort verkauft sein Vater, ein pensionierter Apotheker, den Kunden „das Wasser des Lebens“. Doch nicht nur die eigenen Produkte stehen zum Verkauf.

„Le Comptoir des Saveurs“ ist vielmehr ein Feinkostgeschäft für die reichhaltigen Genüsse der lothringisch-elsässischen Grenzregion. Zudem befindet sich im Geschäft ein kleines Restaurant, das jedoch derzeit aufgrund der Pandemie-Bestimmungen geschlossen bleibt. Foie Gras, prämierte Konfitüre aus dem Pays du Saulnois, Moselwein, Senf und Meerrettich aus der Nähe von Haguenau, Mehl einer Mühle aus dem Krummen Elsass, Weinessig, Terrine und etliches mehr wird feilgeboten. Aber am liebsten verkauft der passionierte „Artisan Distillateur“ selbstredend seine Edel-Brände „made in Moselle“.