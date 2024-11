100 Jahre wäre Robert Häusser am Freitag geworden. Der Mannheimer Meisterfotograf starb 1913, mit 88. Zu fotografieren hatte er da schon aufgehört.

Als die Digitalfotografie in Mode kam und das Fotopapier, das er brauchte, nicht mehr hergestellt wurde, legte er die Kamera beiseite und widmete sich fortan der Sichtung und Archivierung seiner Arbeiten, die als Nachlass zu Lebzeiten an das Forum Internationale Photografie der Reiss-Engelhorn-Museen (Rem) Manheim gingen, wo bis heute Claude W. Sui als Wunschkandidat und wissenschaftlich und kuratorisch bestens aufgestellter Häusser-Kenner ausstellend und publizierend dafür sorgt, dass der gewaltige Schatz am Leben und keine Immobilie bleibt.

Dass Häusser von der Farbfotografie nichts hielt, ist bekannt. Sie war ihm „zu geschwätzig“, lenke nur ab von der Beziehung zum Gegenstand, und die war dem Meister heilig. „Ich suche meine Bildwelt nicht, sondern ich finde sie“ ist auch so ein Häusser-Satz. Also Schwarz-Weiß, die Königsklasse, die keinen Fehler verzeiht. Fehler ließ auch der Fotograf nicht zu.

Robert Häusser Foto: Kunz

Der im Todesjahr posthum im Heidelberger Wunderhorn-Verlag erschienene Lebensbericht „Schwarz und Weiß“ ist randvoll mit absichtsvoll unprätentiös erzählten Häusser-Geschichten und einer Auswahl von Fotos, die sich ohne Verrenkungen wohl als Auswahl letzter Hand deuten lassen. Darunter als erstes das ikonische „Selbst“ von 1981, das den Fotografen als Fotografierten zeigt, in raffinierter Spiegelung eines Fensterrahmens, der als Doppelkreuz auf dem beleuchteten Oberkörper erscheint und in aller Vorsicht gesagt, ein Gekreuzigtsein zumindest anklingen lässt. Zum Abschluss dann „Mein letztes Bild“, 2009, ein „Selbstporträt“ als schon sich entfernender Schatten in der Natur, der „so, jetzt ist aber genug“ zu sagen scheint.

Beides natürlich inszeniert, komponiert. „Jedes Kunstwerk ist eine Abstraktion!“ ist auch so ein gern zitierter Häusser-Satz. Fotografie ist Kunst, darauf bestand er, heute ist das selbstverständlich und daran hat Häusser einen gewaltigen Anteil. Und seine künstlerische Biografie hat sich immer nahe oder parallel von mehr oder weniger aktuellen Strömungen in der Kunst entfaltet. Nichts kommt von nichts, auch bei einem Pionier der (deutschen) Fotografie nicht.

Tiefschwarze Melancholie

Man redet von „Neuer Sachlichkeit“, „Magischem Realismus“ oder „Subjektiver Fotografie“ , aber das sind nur Schubladen zur leichteren Einordnung einer höchst reizbaren, in unendlichen Anläufen mäandrierenden Suche nach dem „Bild“. Häusser war sich nie zu schade, von den „kleinen stillen Dingen“ angezogen zu werden. Wie auch nicht, bei ihm wurde am Ende alles groß. Nie beliebig, immer etwas mysteriös und oft von einer tiefschwarzen Melancholie und inwendigen Absurdität durchzogen, wozu die strenge geometrische Bildordnung und die strategisch perfekte Verteilung von Hell und Dunkel fast wie künstlerische Brandbeschleuniger wirken.

Der verhüllte Rennwagen des zwei Wochen später tödlich verunglückten Formel-1-Fahrers Jochen Rindt ist ein berühmtes Beispiel, die „Moorbilder“ von 2008, manche ins Nichts fluchtende Straße und selbst die frühe „Bank im Regen“, die am Anfang der großen Ausstellung zum 80. Geburtstag in den Rem hing.

Als erster Deutscher mit Hasselblad-Preis ausgezeichnet

Robert Häusser war und ist berühmt. Auch ein bisschen eitel, Lob und Wertschätzung waren ihm wichtig, selbst wenn er das gerne von sich wies. Von seinem Anwesen in der Ladenburger Straße im Stadtteil Käfertal aus brach er in die Welt auf. Als gefragter Fotograf für große Konzerne, Verlage und Zeitschriften war er weltweit unterwegs. Ab den 1970er-Jahren widmete er sich ausschließlich seinen „fotografischen Bildern“ und wurde weltberühmt. 1995 erhielt er als erster Deutscher den Hasselblad-Preis. 1989 wurde er zum Professor ernannt.

In der Kulturszene war er, wenn er wollte, präsent und dann unübersehbar. Menschen, die ihn mit ihren Meinungen zur Kunst nerven wollten, hielt er sich mit einem geflügelten „Ja, ja, Kunst ist schwer“ vom Leibe, denn Humor, den hatte der große Mann bei Bedarf auch.