Das Unwort ist wieder da. Mit „Du Jude“ verunglimpfen Kinder und Jugendliche ihre Mitschüler auf deutschen Schulhöfen. Juden gelten bei vielen von ihnen als schwach. Doch der Teenager Max (Samuel Benito) schlägt zurück. Mit seiner Faust löst er im Fernsehfilm „Das Unwort!“ hektische Aktivität der Schulbehörden und Unruhe unter den Eltern aus. Das ZDF strahlt den Film, der das Gedenken an das finsterste Kapitel deutscher Geschichte mit der Gegenwart verbindet, am geschichtsträchtigen 9. November aus.

Von Katharina Dockhorn

Als der 15-jährige Max erneut wegen seines jüdischen Glaubens gemobbt wird, sieht er rot. Er bricht Reza Marschner (Victor Kadam) die Nase und beißt Karim (Oskar Redfern) ein Ohrläppchen ab. „In Deutschland sieht man Juden nach der Shoa als Opfer. Ich wollte einen Jungen porträtieren, der sich wehrt. Auch wenn er vielleicht keine Chance hat“, erklärt der Autor und Regisseur Leo Khasin („Kaddish für einen Freund“) den Ausgangspunkt seiner sehenswerten Tragikomödie.

Schulkonferenz als Spiegel der Gesellschaft

Max droht nach dem Gewaltausbruch ein Schulverweis, über den auf einem eilig einberufenen Treffen von Eltern und Schulvertretern beraten werden soll. „Eltern kennen solche Abende, auf denen Themen tot geredet werden. Für mich sind sie ein idealer Aufhänger, um dieses tragische Thema aus einem anderen Blickwinkel zu erzählen“, so Khasin. Die Schulkonferenz zeigt er als einen Mikrokosmos einer Gesellschaft, in der religiöse und kulturelle Konflikte und Ressentiments zu lange unter den Tisch gekehrt werden.

Standpunkte prallen aufeinander

Der ambitionierte Schulleiter ist nur um den guten Ruf der Schule besorgt – Devid Striesow spielt ihn als schmierigen Karrieristen. Die erfahrene Schulinspekteurin (Iris Berben) will dagegen endlich durchgreifen, kommt aber auch an ihre Grenzen. Und die in Schuldgefühlen wegen der Shoa befangene Klassenlehrerin, die Anna Brüggemann gekonnt als verdruckstes Mäuschen gibt, will die Vorgeschichte des Vorfalls vertuschen. Sie fürchtet um die Aufenthaltserlaubnis für ihre Schüler aus dem arabischen Raum, die sie als Opfer Israels sieht. Die Erklärung indes, durch die Zuwanderung aus der Region habe sich der Antisemitismus hierzulande verstärkt, will Khasin nicht gelten lassen. „Das ist eine Ausrede. In einer toleranten Gesellschaft würde es vielleicht gar nicht so weit kommen.“

Messerscharfe Dialoge

Die Eltern der verletzten Schüler fehlen bei der Konferenz. Bei den Eltern von Max wiederum liegen die Nerven schon vor Beginn blank. Seine Mutter (Ursina Lardi) wittert eine Verschwörung, ihr Mann (Thomas Sarbacher) ist außer sich angesichts der Ignoranz der Behörden. In ihrem Disput mit der Schule prallen bald Vorwürfe in messerscharfen Dialogen aufeinander.

Alte Feindbilder werden wieder hoffähig

Inspiriert von Yasmina Rezas Theaterstück „Der Gott des Gemetzels“ und der französischen Komödie „Le Prénom“ schuf Leo Khasin einen intelligenten und unterhaltenden Schlagabtausch über das Wiederaufkeimen des Antisemitismus in der deutschen Gesellschaft, der zu oft toleriert werde, wie er glaubt. „Die schweigende Mehrheit begünstigt seine Renaissance“, befindet Khasin. „Mit der Flüchtlingskrise 2015 blühte der Nationalismus wieder auf, und alte Feindbilder wurden wieder hoffähig. Es ist erschreckend, was im Verborgenen überlebte und wiederkommt“, sagt der 47-jährige Deutsche, der in Moskau geboren wurde und aus einer jüdischen Familie stammt.

Die schweigende Mehrheit aufrütteln

Dieser schweigenden Mehrheit hält „Das Unwort!“ den Spiegel vor, wobei Kashin und sein ausgezeichnetes Ensemble Verständnis für den Standpunkt und das Verhalten jedes Einzelnen wecken. Langsam schält sich heraus, dass allerlei Vorurteile pragmatische Lösungen verhindern. Doch wenn es den Erwachsenen nicht gelingt, vorgefassten Meinungen zu überwinden und Kompromisse zu schließen, wie sollen es dann Heranwachsende schaffen?

Termine

„Das Unwort“ läuft am Montag, 9. November, um 20.15 Uhr im ZDF. Um 21.40 Uhr, folgt die Dokumentation „Hey, ich bin Jude! – Jung. Jüdisch. Deutsch.“; um 0.45 Uhr der Dokumentarfilm „Lebenszeichen – Jüdischsein in Berlin“.