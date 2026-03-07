Schon wieder Lena Odenthal? Schon wieder ein „Tatort“ aus Ludwigshafen, wo doch der letzte am vergangenen Sonntag erst lief? Nein, nicht die Kommissarin, aber ihre Darstellerin Ulrike Folkerts kehrt mit einem Krimi zurück. Diesmal auf der ungewohnten, anderen Seite des Gesetzes, als Verdächtige in „Friesland: Schiffe schrotten“, dem 25. Fall der Reihe.

Vor einem Dutzend Jahren, im Mai 2014, lief im ZDF der erste „Friesland“-Krimi „Mörderische Gezeiten“, der zunächst als „Fernsehfilm der Woche“ angekündigt worden war, dann aber weitsichtig ins Samstagabendprogramm befördert wurde. Die Einschaltquote lag bei 6,5 Millionen Zuschauern und der Marktanteil bei über 20 Prozent, so dass noch im selben Jahr die Dreharbeiten für eine ähnlich erfolgreiche Fortsetzung aufgenommen wurden. Ab 2017 liefen dann schon zwei Folgen jährlich und ab 2022 gleich drei.

Felix Vörtler hat alles im Griff

Ermittelte zuerst Florian Lukas als Polizeibeamter Jens Jensen im ostfriesischen Leer, sind Sophie Dal als ehrgeizige Beamtin Süher Özlügül sowie der Dienststellenleiter Jan Brockhorst von Beginn an dabei. Sehr von sich eingenommen, wälzt der Kommissar alle Arbeit und möglichst auch die Verantwortung auf seine Untergebenen ab und wird sehenswert von Felix Vörtler gespielt, den wir schon als Kriminalrat im MDR-„Polizeiruf 110“ kennen. Der fähige, 64-jährige Essener Schauspieler hätte durchaus eine eigene Krimireihe verdient, in „Friesland“ ist er immerhin eine Hauptfigur.

An vorderster Stelle agiert jedoch seit 2018 der sympathische Polizeibeamte Henk Cassens. „Selbstüberzeugt, bequem, vielleicht manchmal etwas einfältig, mit einem großen Herz und Gerechtigkeitssinn“, beschreibt ihn sein Darsteller Maxim Mehmet. In „Schiffe schrotten“ ( 11. März, 20.15 Uhr, ZDF ) macht er sich auf dem Fahrrad, wie zuletzt Lena Odenthal, auf die Suche nach einem verschollenen Kapitän, und Ulrike Folkerts ist das erste Ziel seiner Fahrt. „Moin!“ grüßt sie als Reederin Amke (tatsächlich nicht: Anke) Wilhelmson, spricht aber darüber hinaus ebenso wenig Plattdeutsch wie im Ludwigshafener „Tatort“ Pfälzisch.

Ein Kapitän geht über Bord

Er sei über die Reling gegangen oder wurde gestoßen, heißt es, als der Kapitän schließlich tot aufgefunden wird. Der Leichnam bedeutet Arbeit für den etwas kauzigen örtlichen Bestatter und einen persönlichen Trauerfall für die Leeraner Apothekerin Melanie Harms (Tina Pfurr), die damit ihren Cousin verloren hat. Der „Sargtischler“ Habedank, der nur im ersten Fall von Matthias Mattschke und seitdem von Holger Stockhaus verkörpert wird, gehört wie die Hobby-Forensikerin zum Stammpersonal der Reihe, deren Wege sich Folge für Folge kreuzen.

Im Jubiläumsfall „Schiffe schrotten“ ergibt sich, wie in der Mehrzahl der Folgen, ein leichtgewichtiger Unterhaltungs- und mäßig spannender Schmunzelkrimi, der es dem Zuschauer auch nicht verübelt, wenn er mal zwischendurch umschaltet. Das könnte nicht zuletzt ein Erfolgsgeheimnis der Reihe sein. Die Regie führte Sarah Winkenstette, von der schon am Dienstag „Behringer und die Toten – Ein Bamberg-Krimi: Rivus“ ( 10. März, 20.15 Uhr, RTL ) zu sehen sein wird. „Schiffe schrotten“ findet sich bereits seit Silvester 2025 im ZDF-Streamingportal und kam schon bis 7. Januar auf über 300.000 Abrufe.