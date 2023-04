Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Kommen Sie in mein Hotelzimmer, wir drehen, ich gebe Ihnen 50.000 Francs.“ Der Mann, der das sagte, war Jean-Luc Godard. Der Mann, der zusagte, war Jean-Paul Belmondo. Er war so gut, dass er die Hauptrolle in Godards ersten Spielfilm bekam: „Außer Atem“. Gestern ist Jean-Paul Belmondo gestorben. Er wurde 88 Jahre.

In „Außer Atem“ (1959) hat der charmante Kleinganove, der auf der Flucht einen Polizisten tötet, fast immer eine Zigarette im Mundwinkel. Er spricht ein Zeitungsmädchen