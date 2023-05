Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„We stand on the shoulders of giants.“ – „Wir stehen auf den Schultern von Riesen.“ Es war eine sehr emphatische Ansprache, die Chefdirigent Michael Francis am 15. Februar in der Landauer Jugendstil-Festhalle hielt. Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz feierte am Ort ihrer Gründung ihren 100. Geburtstag, ein zweites Jubiläumskonzert folgte in Ludwigshafen. Unter den geladenen Gästen war auch die Ministerpräsidentin Malu Dreyer, die eine eher uninspirierte Rede hielt.

Ganz anders dagegen der charismatische britische Dirigent Michael Francis. Er betonte die große Tradition, nicht nur der Staatsphilharmonie, sondern der deutschen Musiklandschaft