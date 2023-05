Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Aufbegehren der dunkelhäutigen US-Amerikaner gegen den tradierten Rassismus ihrer weißen Landsleute hat Hollywood erst in jüngster Vergangenheit erreicht. Nur wenige Ausnahmen bestätigen diese traurige Regel. Über Jahrzehnte war Sidney Poitier der einzige Schwarze, der sich in der Top-Liga der großen US-Filmstars behaupten konnte. Am Donnerstag ist er 94-jährig auf den Bahamas gestorben.

Seine Spitzenstellung ist deshalb so bemerkenswert, weil das Publikumskino amerikanischer Provenienz – heute Mainstream genannt – für Schwarze, Indianer und Asiaten