Sean Connery, der am 25. August seinen 90. Geburtstag begeht, wurde 1999 zum „sexysten Mann des Jahrhunderts“ gekürt. Er gilt als Idealverkörperung eines Kerls. Was macht diesen Mann so männlich?

Er hat markante Gesichtszüge, eine haarige Brust und die Biografie eines Kerls, der beherzt zupackt. Der Vater Lkw-Fahrer, die Mutter Putzfrau, verließ er mit 14 die Schule, schuftete