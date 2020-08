Der neue Duden ist raus. „3000 Wörter stärker“, preist ihn sein Aufkleber an. Und ja, sehr zum Ärger der Sprachverfall-Besorgten, sind wieder einige Anglizismen unter den Neuzugängen. Ist das so schlimm?

„Lockdown“, „Fridays for Future“ und „Dislike“ haben Einträge bekommen. Der „Bäckerjunge“ hat ausgedient, der „Jägersmann“ muss einpacken, und die „Gattenliebe“ ist erloschen. Nun haben Sie bitte einen hochroten Kopf! Alternativ können Sie sich aber auch fragen, was wohl die Absichten der Duden-Redaktion sind. Aktive Sterbehilfe für die deutsche Sprache leisten oder der den Wortschatz möglichst gesellschaftsnah abbilden? Wie neue Kandidaten für das Nachschlagewerk auserkoren werden, wird bereits auf Seite neun der druckfrischen Auflage erklärt: Die Redaktion ermittelt neue Stichwörter anhand eines Korpus aus mehr als fünf Milliarden Einträgen. Darin wird nach Neuheiten gesucht und unter diesen nach den am häufigsten nachgewiesenen. Dass sich darunter auch „Hatespeech“ und „Lockdown“ befinden, untermauert lediglich die Macht der Gesellschaft. Hätten wir doch alle mal vom „Schließrunter“ oder von den „Freitagen für die Zukunft“ gesprochen: Dann hätten die es vielleicht zwischen die gelben Buchdeckel geschafft.

Schon vor Jahrhunderten haben sich Sprachpuristen gegen Einflüsse von außen aufgelehnt. Und heute sprechen wir wie selbstverständlich vom „Debakel“ (ursprünglich französisch), „mobilisieren“ unsere Kräfte (ursprünglich lateinisch) und machen „Musik“ (ursprünglich griechisch). Die deutsche Sprache hat Regeln, viele sogar, und das ist auch gut so. Doch Menschen vermischen sich, tauschen sich aus und ändern ihre Gewohnheiten. Ein gemeinsamer Wortschatz lässt sich ähnlich gut steuern wie das Wetter. Er unterliegt einer kontinuierlichen Entwicklung. Im Duden sehen wir ein Spiegelbild davon.