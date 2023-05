Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Elke Schmitters Familienaufstellungs-Roman „Inneres Wetter“ schildert die Kalamitäten, in die die drei Geschwister geraten, die ihrem Vater zu dessen 77. Geburtstag besuchen. Die Sprache des Romans ist exquisit, aber warum nur lässt er einem so kalt?

Er trägt Cordhosen, sie lila Strumpfhosen, und dann erfährt man noch vom „Patenkind in Afrika“. Solche kleinen Signale reichen aus, um Figuren und deren Milieu zu kennzeichnen